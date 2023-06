14 Entspannung für Arme und Hände- 15 Minuten Übungen bis in die Fingerspitzen

Hast du dich jemals gefragt, wie du deine Hände und Arme von der täglichen Belastung befreien kannst? Dann ist diese Folge genau das Richtige für dich! Kirsten Schneider, Expertin für Entspannungstechniken, wird dir wertvolle Tipps geben, um deine Hände und Arme zu entspannen und mögliche Verspannungen zu lösen.

In unserer hektischen Welt vergessen wir oft, wie wichtig es ist, unseren Händen und Armen eine Auszeit zu gönnen. Doch gezielte Übungen können dabei helfen, Spannungen abzubauen und Entspannung bis in die Fingerspitzen zu erlangen. In dieser Folge zeigt dir Kirsten, welche konkreten Übungen du leicht in deinen Alltag integrieren kannst. Ob sanftes Dehnen, gezielte Bewegungen oder bewusstes Stretching – du wirst lernen, wie du langfristig dranbleibst und Entspannung für deine Hände und Arme erreichst.

Also, wenn du dich nach einer entspannten und geschmeidigen Hand-Arm-Muskulatur sehnst, dann sei dabei bei dieser Übungsfolge, die perfekt in deine Mini-Pause passt.

In dieser Folge erfährst du:

*Warum die Entspannung von Händen und Armen wichtig ist.

*Effektive Übungen zur Lockerung und Entspannung.

*Tipps, wie du diese Übungen langfristig in deinen Alltag integrierst und dranbleibst.

Wir wünschen dir viel Freude beim Mitmachen!

Bis dahin keep on Relaxing,

Deine Kirsten

