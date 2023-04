Folge 03 #4 Bewegung am Arbeitsplatz mit Büro-Yoga - Löse Rückenverspannungen in nur 15 Minuten

Möchtest auch du Rückenschmerzen während der Arbeitszeit vermeiden? Leidest du unter Verspannungen und Verkrampfungen durch das lange Sitzen am Schreibtisch? Dann ist die heutige Podcastfolge mit deiner Host Kirsten Schneider perfekt für dich.

In dieser Folge teilt Kirsten Schneider einen angenehmen 15 Minuten Büro-Yoga Flow mit dir. Du lernst gezielte Rückenübungen kennen, die du am Schreibtisch umsetzen kannst, um Verspannungen effektiv zu lösen.

In dieser Podcastfolge erfährst du von deiner Host Kirsten Schneider …

*Warum du nicht warten solltest bis dir dein Körper das Warnsignal Rückenschmerzen sendet.

*Welchen Effekt Büro Yoga Übungen auf deinen Rücken haben.

* Wie eine 15 Minuten Rücken Yoga Session am Schreibtisch aussehen kann.

Wir hoffen sehr, dass dich die Folge „Bewegung am Arbeitsplatz mit Büro-Yoga“ motiviert deinen Rücken am Schreibtisch fit zu halten und so Verspannungen vorzubeugen. Welche Yoga Übung war dein größter AHA-Effekt?

Viel Spaß beim Büro Yoga Flow!

Bis dahin und keep on relaxing,

Deine Kirsten

Du möchtest direkt Büro-Yoga ausprobieren? Dann geht's hier zur "7-Tage- Office- Yoga- Challenge" mit Kirsten https://www.officebalance.de/office-yoga-challenge .

Du hast Fragen, Anregungen zum Podcast oder möchtest dich bei Kirsten melden? Dann sende einfach eine Email an email@officebalance.de

Für mehr Inspiration folge Kirsten Schneider auf LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/kirsten-schneider-officebalance/

Du möchtest deinen Alltag positiv verändern? Dann schau mal vorbei auf

https://www.officebalance.de/

Du kannst den Podcast auf allen Portalen der Funke Mediengruppe finden, sowie überall dort, wo es Podcast gibt.