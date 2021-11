Gerät das Infektionsgeschehen in NRW außer Kontrolle?

Essen. Prof. Dittmer erklärt unter anderem warum für ihn das Corona-Infektionsgeschehen in NRW außer Kontrolle gerät.

Für Professor Doktor Ulf Dittmer ist der drastische Sprung der Infektionszahlen in NRW überraschend. Unter anderem dadurch fange das Infektionsgeschehen in NRW gerade außer Kontrolle zu geraten, so der Virologe.

Der Chefvirologe der Uniklinik Essen spricht außerdem auch die Situation in der Essener Klinik an. So würde sich langsam das Verhältnis verschieben: Mittlerweile seien zwanzig Prozent der Menschen, die sich mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation befänden, vollständig geimpft. Diese Menschen hätten jedoch auch noch keine Booster-Impfung erhalten, so Dittmer.

Situation in den Krankenhäusern nicht mehr kompensierbar

Er schätzt die Situation auf der Intensivstadion des Uniklinikums zudem als angespannt ein. So seien aktuell 25 Intensivbetten bereits mit Corona-Patient*innen belegt. Kämen noch weitere zwei Patient*innen hinzu, müsse das Operations-Programm der Klinik zurückgefahren werden, meint der Virologe.

Im Gespräch mit der Journalistin Julia Neikes erklärt er zudem, dass die Uniklinik bereits keine Kapazitäten mehr für Intensiv-Patient*innen aus anderen Bundesländern, wie Bayern, Thüringen oder Sachsen habe. Es fehle auch an Pflegepersonal, um weitere Intensivbetten zur Verfügung stellen zu können, meint Prof. Dittmer. „Wenn die Infektionszahlen weiter steigen in den nächsten zwei Wochen, dann wird die Situation in den Krankenhäusern nicht mehr kompensierbar sein“, so der Virologe weiter.

Dittmer ist der Ansicht, dass die neuen Corona-Maßnahmen auch umgesetzt werden müssten, sonst würde Deutschland bald in einen erneuten Lockdown gehen. Für ihn seien die Kontrollen der Maßnahmen in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten, sehr schlecht.

