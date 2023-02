TuRa Freienohl im Podcast: Brisantes Duell gegen Erlenbruch

Sauerland. Das brisanteste Spiel des Bezirksliga-Spieltags steigt in Freienohl: Dort erwartet TuRa den FC Neheim-Erlenbruch. Wir sprechen darüber.

Bereits auf Grund der Vorkommnisse während des Hinspiels und im Anschluss an die Partie steckt im Duell zwischen TuRa Freienohl und dem FC Neheim-Erlenbruch (Sonntag, 15 Uhr) jede Menge Brisanz. Die Tabellenkonstellation in der Bezirksliga 4, „der Bundesliga des Sauerlandes“, verstärkt diese. TuRa-Trainer Freddy Quebbemann bezieht Stellung.

„Verlieren verboten, das ist unser Motto“, sagt Quebbemann unter anderem. Denn nur drei Punkte trennen sein Team auf dem ersten Nichtabstiegsplatz vom Tabellenvorletzten, der zuletzt gegen den TuS Bremen gewann und beim SV Oberschledorn/Grafschaft ein Remis holte.

++++ Lesen Sie auch: BC Eslohe: Dieser Bundesligist wartet jetzt im Pokal ++++

Darüber hinaus tippen unsere Experten in der aktuellen Podcastfolge natürlich den Spieltag in der Fußball-Bezirksliga 4, an dem der Tabellenführer TuS Sundern beim BC Eslohe antreten muss. „Fatih SC Neheim Meschede gastiert bei der SG Winterberg/Züschen“, sagt Sportredakteur Philipp Bülter unter anderem über die Partie des Tabellenzweiten aus Meschede.