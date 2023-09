SVO/Grafschaft: „Wir werden kurzfristig hoch gewinnen“

Sauerland. In der „Bundesliga des Sauerlandes“ steht SVO/Grafschaft vor einer schweren Aufgabe. In der Landesliga gibt es ein HSK-Duell. Neue Podcastfolge.

Für den SV Oberschledorn/Grafschaft geht die Fußball-Bezirksliga 4 mit dem nächsten Duell gegen ein starkes Team weiter. Benjamin Sauer macht vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den BC Eslohe in der „Bundesliga des Sauerlandes“ in unserem Podcast eine klare Ansage.

Zudem kommentiert er die Einschätzung, er und seine Mannschaftskollegen seien die Minimalisten der Liga. Natürlich tippen unsere Experten den kommenden Spieltag. In der Landesliga 2 freut sich Trainer Fabio Granata mit dem TuS Sundern auf das HSK-Duell gegen den SV Brilon und spricht über den Saisonstart des Aufsteigers.

