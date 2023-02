SuS Langscheid/Enkhausen im Podcast: Darum steigen Ansprüche

Sauerland. Die Fußball-Bezirksliga 4 startet in die zweite Saisonhälfte. Wir thematisieren im Podcast auch einen Top-Transfer des SuS Langscheid/Enkhausen.

„Ich möchte den SuS Langscheid/Enkhausen nicht zum Meisterschaftskandidaten machen, aber mehr als Platz elf sollte es dann schon sein.“ Das sagt Sportredakteur Philipp Bülter in der aktuellen Folge unseres Podcasts zur Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“. Grund für die Einschätzung ist ein „Nationalspieler“-Transfer.

In der aktuellen Podcast-Folge blicken Bülter und Rainer Göbel zudem auf die zurückliegenden Testspiele, in denen sich der TuS Sundern als gut gerüstet erwies. Was beim FC Neheim-Erlenbruch überrascht, thematisieren die Experten ebenso - und sie tippen den Spieltag. „Ein spannender Spieler“, so kommentiert darüber hinaus Tim Cordes den „Nationalspieler“-Transfer des SuS Langscheid/Enkhausen.