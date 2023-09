SG Winterberg/Züschen: Diese Rückkehr macht Hoffnung

Sauerland. Die Krise der SG Winterberg/Züschen ist ebenso Thema im Podcast wie eine von Staffelleiter Michael Ternes präsentierte Statistik.

Die SG Winterberg/Züschen steckt in der Fußball-Bezirksliga 4 in einer sportlichen Krise. Unser Liga-Experte Heinz Heinemann erklärt in der aktuellen Podcastfolge zur „Bundesliga des Sauerlandes“, wie es soweit kommen konnte und welche Personalie der SG wieder Hoffnung gibt - bereits im Spiel gegen den FC „Ass./Wie./Wu.“.

Darüber hinaus spricht Staffelleiter Michael Ternes über eine sehr erfreuliche Statistik und es wird wieder getippt. Die Partie der SG Hemer fällt bekanntlich aus. Der Blick in die Landesliga 2 rundet die Folge ab.

