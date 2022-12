Im Podcast: Fatih und Hüsten 09 im Topspiel – Göbel tippt

Arnsberg-Neheim. Topspiel in der Bezirksliga 4: Fatih Türkgücü Meschede empfängt den SV Hüsten 09. Im Podcast sprechen wir darüber – auch mit Rainer Göbel.

Nach der Niederlage beim FC „Ass./Wie./Wu.“ am vergangenen Spieltag erwartet Fatih Türkgücü Meschede am Sonntag den SV Hüsten 09 in der Fußball-Bezirksliga 4 zum Topspiel. In der aktuellen Folge unseres Podcasts zur „Bundesliga des Sauerlandes“ sprechen wir darüber. Zudem plaudert ein spezieller Gast über die Liga.

Rainer Göbel berichtete mehr als 40 Jahre lang über den Fußball im Sauerland und ist immer noch sehr gut informiert über das Geschehen in der Bezirksliga. Er verrät, welches Team ihn bislang überrascht und welches ihn enttäuscht hat. Zudem tippt Göbel Auf- und Absteiger – und natürlich den Spieltag inklusive Topspiel.

