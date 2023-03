Im Podcast: Diese Rolle will der SV Hüsten 09 nun einnehmen

Sauerland. In der aktuellen Folge unseres Podcasts zur „Bundesliga des Sauerlandes“ spricht unter anderem Thomas Malachowski über neue Ziele von Hüsten 09.

Durch die Niederlage am vergangenen Spieltag rückte die Meisterschaft in der „Bundesliga des Sauerlandes“, der Fußball-Bezirksliga 4, für den SV Hüsten 09 in weite Ferne. Thomas Malachowski, Sportlicher Leiter, erklärt im Podcast, warum das kein Beinbruch ist und welche Rolle seine Mannschaft im Rennen um Platz eins noch einnimmt.

Darüber hinaus sprechen unsere Experten über ein tolles Comeback von Jan Büsse in Reihen des TuS Sundern. Büsse verletzte sich einst schwer und kämpfte sich zurück auf das Spielfeld. In einem kleinen Ausflug in die Westfalenliga streifen wir im Podcast das Thema Kevin Großkreutz und der SC Neheim – und wir tippen wie immer den kommenden Spieltag in der Bezirksliga 4.