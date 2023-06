FC Neheim-Erlenbruch im Podcast: „Sind abgestiegen – okay“

Der FC Neheim-Erlenbruch empfängt zum Saisonfinale in der Fußball-Bezirksliga 4 Fatih Türkgücü Meschede.

Sauerland. In der Bezirksliga 4 steht das Saisonfinale an. Im Podcast gehts auch um das abgebrochene Spiel, zu dem Neheim-Erlenbruch klar Stellung bezieht.

Mit dem 30. Spieltag endet am Pfingstwochenende die Saison in der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“. Nur der Abstiegskampf könnte in die Verlängerung gehen - obwohl Amer Siala, Trainer des FC Neheim-Erlenbruch, eine klare Meinung zum Umgang mit dem abgebrochenen Spiel seiner Mannschaft beim VfL Bad Berleburg hat und diese auch äußert.

Am Freitagabend gewann der FC Assinghausen/Wiemeringhausen/Wulmeringhausen bereits in einem vorgezogenen Spiel nach 0:2-Rückstand durch die Tore von Moritz Bücker (30./66.) und Hendrik Haas (61.) noch mit 3:2 gegen die SG Bödefeld/Henne-Rartal, für die Marc Sander (12.) und Henry Gierse (16.) trafen. Die SG Serkenrode/Fretter siegte mit 2:0 gegen den TuS GW Allagen. Es trafen Moritz Heimes (16.) und Adrian Berkowitz (52.).

Außerdem tippen in der Podcastfolge, die am Freitagnachmittag entstand, unsere Experten den Spieltag.