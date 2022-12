Fatih: Das sagt Yavuzaslan im Podcast zum Yavuz-Wechsel

Burak Yavuz wechselt in der Winterpause vom Westfalenligisten SC Neheim zum Bezirksligisten Fatih Türkgücü Meschede.

Arnsberg-Neheim. Dieser Wechsel ließ aufhorchen: Burak Yavuz kommt vom SC Neheim zu Fatih Türkgücü Meschede in die Bezirksliga – unser Podcast-Thema.

Dieser Wechsel ließ aufhorchen: Vom Fußball-Westfalenligisten SC Neheim geht Burak Yavuz in der Winterpause zu Fatih Türkgücü Meschede in die Bezirksliga 4. In unserem Podcast zur „Bundesliga des Sauerlandes“ sprechen wir unter anderem darüber und hören, wie Kerim Yavuzaslan, Sportlicher Leiter der Mescheder, den Transfer bewertet.

„Ich würde den Wechsel nicht als Kampfansage bezeichnen“, sagt der Sportliche Leiter des aktuell hinter dem SV Hüsten 09 und Spitzenreiter TuS Sundern Tabellendritten unter anderem. Darüber hinaus verrät er noch etwas anderes.

Zudem ist die Vertragsverlängerung von Trainer Jürgen Winkel beim BC Eslohe ein Thema im Podcast. Nach einem desaströsen Start in die Saison fing sich der BCE, amtierender Vizemeister, wieder und ist im gesicherten Mittelfeld angekommen. Das Ziel für die Rückrunde wurde nun klar benannt.