Bundesliga des Sauerlandes: Der Favoritenschreck schlägt zu

Arnsberg. Warum bleibt der SV Oberschledorn/Grafschaft ein Favoritenschreck? Wieso ist das Tippen eine heikle Sache? Jetzt in der neuen Podcast-Folge!

Zugegeben: Dem SV Oberschledorn/Grafschaft wurde vor dieser Saison einiges zugetraut, doch das Team von Neu-Coach Adam Kowalik überrascht noch wesentlich mehr als gedacht. Die Mannschaft zeigt sich vor allem in den Duellen gegen die Großen der Bezirksliga 4 unerbittlich.

Woher die Stärke des Teams kommt, erörtern die Sportredakteure Philipp Bülter und Falk Blesken in der 101. Folge des Podcasts zur Fußball-Bezirksliga 4. Auch Martin Gerbracht, Vereinschef des SVO, kommt dabei mit Analysen zu Wort.

In unserem Podcast „Bundesliga des Sauerlandes" sprechen wir vor jedem Spieltag über die Lage der Fußball-Bezirksliga 4. Was war los auf den Plätzen zwischen Neheim und Wittgenstein? Wer hat am Spieltag überrascht, welcher Trainer wackelt, was sorgt für Gesprächsstoff? Bei uns kommen Trainer und Vereinsverantwortliche zu Wort.

