Bochum. An der Haltestelle Dannenbaumstraße war ein Kleinwagen ins ausgeschachtete Gleis geraten - und kam nicht mehr heraus.

Pkw rutscht ins Gleisbett - Straßenbahnverkehr blockiert

Ein Pkw ist am Dienstagabend in das derzeit ausgeschachtete Gleisbett der Straßenbahn an der Wittener Straße, geraten - und kam nicht mehr heraus. Aufgrund dessen war das Gleis an der Haltestelle Dannenbaumstraße und damit der Tramverkehr auf dieser Linie für Stunden blockiert. Wie und warum der Fahrer sich an der Haltestelle festgefahren hat, konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht erklären. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt - am späten Abend wurde das Fahrzeug nach Angaben der Polizei von einem Räumfahrzeug aus dem Gleis gezogen. Es dauerte jedoch geraume Zeit, bis die Tram wieder pünktlich fahren konnte. (red)