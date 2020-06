Autor Sebastian Fitzek glaubt trotz allem an das Gute im Menschen.

Berlin. Bestsellerautor Sebastian Fitzek spricht im Interview über die Corona-Pandemie, Optimismus in Krisenzeiten und über US-Präsident Trump.

Virtuelle Lesungen, Hörbücher – Bestsellerautor Sebastian Fitzek scheint das Mittel für diese Krise gefunden zu haben. Und sein neuer Roman „Auris 2 – Die Frequenz des Todes“ (Droemer-Knaur/Audible), den er mit Vincent Kliesch verfasste, sollte dafür sorgen, dass bei dem 48-Jährigen auch keine wirtschaftlichen Sorgen aufkommen.

Allerdings gibt es Erfahrungen, die auch den Krimiautor nervös werden lassen, wie er im Interview berichtet.

Wir befinden uns in einer der größten Krisen in der Geschichte der Bundesrepublik. Kann das für Autoren auch inspirierend sein?

Sebastian Fitzek: Das äußere Ereignis als solches ist eher erschreckend als inspirierend. Ich werde das aktuelle Leid nicht zu Unterhaltungszwecken ausschlachten. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Psyche der Gesellschaft und des Individuums werden mich aber sehr wohl beeinflussen. Als Autor interessieren mich die Konsequenzen von Krisen und von Schicksalsschlägen.

Ihr aktueller Roman ist davon freilich noch unberührt. Im Mittelpunkt steht ein forensischer Phonetiker, der Stimmen aufs Feinste analysieren kann. Wie gut sind Sie selbst in der akustischen Wahrnehmung?

Fitzek: Ich wollte immer Musiker werden. Ich habe in Schülerbands lange Schlagzeug gespielt, war nur nicht gut genug. Musik ist für mich nach wie vor das unmittelbarste Erlebnis. Man spielt einen Song auf der Bühne, und die Emotion verbreitet sich in dem Moment, in dem man ihn hört. Ich mache auch Lesungen, bei denen Soundtracks aufgeführt werden, die zum Buch passen. Abgesehen davon komme ich vom Radio, wo man mit Tönen das oft zitierte Kino im Kopf entstehen lassen kann. Trotzdem ist mein akustisches Gedächtnis nicht besonders ausgeprägt. Stimmen erkenne ich nicht sofort wieder.

Sie haben drei Kinder. Ab welchem Alter dürfen die eigentlich Ihre Bücher lesen?

Fitzek: Das muss man individuell abhängig machen. Ich würde sagen, nicht vor 14 Jahren. Aber ich würde das nicht von einer starren Zahl abhängig machen, sondern mir den Reifegrad anschauen. Und das Allerwichtigste ist, sie nicht alleinzulassen. Es ist völlig egal, ob das ein Buch, ein Ballerspiel oder ein Film ist – selbst „Harry Potter“. Wenn sie keine Möglichkeit haben, über die Bilder zu reden, die in ihrem Kopf erzeugt wurden, kann das negative Auswirkungen haben.

In den Bildern, die Sie in Ihren Büchern erzeugen, spielen Verbrechen eine zentrale Rolle. Wie ist eigentlich Ihre Weltsicht? Ist der Mensch dem Menschen ein Wolf?

Fitzek: Ich bin im Grunde genommen Optimist, und ich sage auch immer: „Meine Bücher beschäftigen sich nur zu einem ganz kleinen Prozentsatz mit Tod und Gewalt.“ Ich stelle bei den handelnden Figuren vielmehr Fragen wie: Was sind die Werte, die es gegen den Tod zu verteidigen gilt? Und ich glaube tatsächlich an das Gute im Menschen.

Was rechtfertigt diesen Optimismus?

Fitzek: Nach den Anschlägen vom 11. September hat meine Mutter gesagt „Achte mal auf die Helfer“. Will heißen: Es war eine Handvoll von Menschen, die Flugzeuge in die Türme gelenkt haben, und es waren Millionen, wenn nicht eine Milliarde von Menschen, die Anteil genommen haben. Tausende Menschen haben direkt vor Ort Hilfe geleistet.

Die Helfer sind immer in der Überzahl. Dennoch muss man sein Augenmerk auf die Ausnahme, nämlich das Böse, lenken. Nur so kann man seine Sinne schärfen. Deshalb beschäftigen wir uns immer mit den Ausnahmen. Im Verkehrsreport hören wir nie die Nachricht, dass Millionen von Menschen unfallfrei zu Arbeit kommen, sondern von dem Stau auf der Autobahn, der nach einem Verkehrsunfall entsteht.

Gab es Ereignisse, die ihr positives Weltbild erschüttert haben?

Fitzek: Das wurde durch die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten wirklich erschüttert. Ich kann natürlich versuchen, das positiv zu sehen und zu sagen: „Das ist der Beweis, dass im Leben wirklich alles werden kann.“ Aber dass so etwas möglich war und dass auch seine Wiederwahl noch immer nicht außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegt, das kommt zum absolut falschen Zeitpunkt.