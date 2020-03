Wetter: Zweitwärmster Winter seit Beginn der Aufzeichnung

Winterlich war es dieses Jahr kaum. Der Februar ist etwa 4 Grad wärmer als im Durchschnitt. Aber wann fängt der Frühling offiziell an und warum gibt es dafür zwei Daten? Die Erklärung im Video.

Meteorologisch oder kalendarisch: Dann fängt der Frühling an

Essen. Der Winter 2019/2020 endet am 1. März. Es war der zweitwärmste, der je gemessen wurde. In NRW hat es dazu mehr geregnet als in den Vorjahren.

Der Winter 2019/2020 ist der bislang zweitwärmste seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Mit 4,1 Grad Celsius lag der Temperaturdurchschnitt um 3,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur wärmeren Periode 1981 bis 2010 betrage die Abweichung nach oben 3,2 Grad, so der DWD. Lediglich der Winter 2006/2007 war mit einem Plus von 4,4 Grad noch wärmer. Müllheim bei Freiburg erreichte am 16. Februar dieses Jahres gar 21,5 Grad.

Winterwetter in NRW: Warm und stürmisch

In Nordrhein-Westfalen lag die Durchschnittstemperatur bei 5,1 Grad, normal ist ein Mittelwert von 1,7 Grad. Auffällig war auch die Anhäufung mehrerer Stürme (unter anderem Sturmtief „Sabine“) zu Beginn des Jahres. Dazu hat es in den drei Monaten überdurchschnittlich viel geregnet: 280 Liter pro Quadratmeter (Mittelwert der vergangenen Jahre: 223 Liter pro Quadratmeter).

Der 16. Februar brachte auch nach NRW milde Temperaturen, wie Wetterexperte Julian Pape berichtet. Selbst die Wintersport-Hochburg Winterberg habe an diesem Tag 12 Grad erreicht.

Das aktuelle Wochenende startet zunächst freundlich. Im Laufe des Samstags zieht laut DWD eine Kaltfront durch das Land. Dadurch komme es zu Schauern und einzelnen Gewittern. Auch stürmische bis teils schwere Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde seien durchaus möglich. Die Temperaturen steigen aber auf bis zu 14 Grad. In der Nacht soll sich die Wetterlage wieder beruhigt haben. (red/mit dpa)