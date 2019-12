Weihnachten mit der Familie: Tipps gegen den Lagerkoller

„Wie war Weihnachten?“, „Ja, schön. Mit der Familie.“ „Ach, toll.“ So die typische Konversation im Büro oder mit Freunden. Dann der kurze Gedanke: „Wenn die wüssten.“

Die Pute war nämlich nach fünf Stunden Ofenwärme so hart wie eine Schuhsohle. Opa Holger stänkerte, dass Würstchen und Kartoffelsalat sowieso besser gewesen wären. Tante Jutta war den Tränen nahe, als sie ein weiteres Küchengerät auspacken muss. Opa Holger stieg nach dem dritten Glas Punsch mit in den Zoff ein, um spitzfindige Bemerkungen über Trump und die Klimakrise zu machen, während Nichte Carla so langsam der Kragen platzte. Das ließ sie sich aber nicht anmerken, weil sie hoffte, später am Abend noch auf die Party gehen zu dürfen. Gereiztheit und Streit zu Weihnachten, das ist in vielen Familien so sicher wie Gutscheine in Kuverts, wie Streusel auf den Keksen und Kork im Jahrgangsbordeaux, der das Fass dann endgültig überlaufen lässt.

Weihnachten: Ein Drittel der Menschen sind an den Festtagen wütend auf ihren Partner

Rund 61 Prozent klagen laut einer Umfrage der American Psychological Association an den Feiertagen über Beziehungsprobleme. Über ein Drittel (35 Prozent) sind an Weihnachten öfters verärgert oder wütend. Dating-Plattformen wie auch die deutschsprachige Seite Victoria Milan geben an, dass sie um den Jahreswechsel die meisten Neuanmeldungen haben. Laut einer britischen Untersuchung ist die Gefahr, von seinem Partner verlassen zu werden, an einem 11. Dezember am höchsten.

Der Paartherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger bekommt dies unmittelbar mit. Weihnachten ist aus seiner Erfahrung die Hochzeit der Trennung und der Scheidungsgesuche, seine Praxis nach den Feiertagen wohl wieder traditionell voll. Aus Berichten seiner Patienten weiß er: „Weihnachten bedeutet oft Stress für alle Beteiligten.“ Geschenke werden in letzter Minute gekauft, das Festessen mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Gerade wenn Kinder involviert sind, verfallen viele laut Krüger einem hohen Grad von Perfektionismus, was Harmonie und Zusammensein angeht.

Die Gründe, warum Weihnachten für alle emotional so schwierig ist

Mit einfachen Worten drückt es der Paartherapeut so aus: „Man hat eine verklärt-kitschige Vorstellung davon, was untereinander möglich ist. Der Partner, der schon immer schwierig war, soll plötzlich zuvorkommend und umgänglich, die nörgelnden Verwandten plötzlich verständnisvoll sein.“ Auf dieser Basis seien hochemotionale Enttäuschungen natürlich programmiert, und es komme schneller zu Streit.

5 Tipps gegen den Weihnachtsstress 5 Tipps gegen den Weihnachtsstress

Sacha Szabo kann das Phänomen der Zwietracht unter dem Tannenbaum sogar aus Sicht der Wissenschaft bestätigen. Der Unterhaltungsforscher und Soziologe untersucht seit Jahren Weihnachtsbräuche im Laufe der Zeit. Der Streit zu Weihnachten hänge mit der Idealisierung eines Familienbildes zusammen – das Bild der biedermeierlichen, großbürgerlichen Familie, die später von dem Kleinbürgertum übernommen wurde, sagt Szabo. Es sei die Vorstellung einer harmonischen Versammlung rund um den reich gedeckten Tisch, und im Hintergrund steht ein strahlender Christbaum, unter dem die bunt verpackten Geschenke liegen.

Warum es für die Generation in der Mitte am schlimmsten an den Festtagen ist

In der Realität würden dann aber bei solch einer Zusammenkunft ganz unterschiedliche soziale Rollen aufeinander krachen. Ein Beispiel: Viele sind zugleich die Kinder ihrer Eltern und die Eltern der eigenen Kinder. Ein Rollenkonflikt, der sich schon am Benehmen bei Tisch entzünden kann. Wer erlaubt hier wem was? Dazu komme die bedrückende Nähe – auch Lagerkoller genannt.

Es sind häufig zu viele Menschen für zu lange Zeit in einem zu kleinen Raum“, sagt Szabo. „Und plötzlich werden Kleinigkeiten, die man sonst toleriert, aufgrund dieser stressigen Situation zu Auslösern der Feststellung, wie wenig man inzwischen miteinander noch gemeinsam hat.“

Weihnachten ist Ausnahmezustand: Getrennte Paare sollten sich die Feiertage besser aufteilen

Gerade bei Paaren stellt Paarpsychologe Krüger fest: „Viele machen sich aber auch erst zu Weihnachten bewusst, wer wirklich zum Kern der Familie zählt.“ Diese Rückbesinnung auf das Wesentliche und das kurze Zur-Ruhe-Kommen sorgen dafür, dass man seine Beziehung in Frage stelle. Das einzige Mittel gegen Streit an Weihnachten sei laut Krüger, dieses Fest als Ausnahmezustand zu begreifen und es mit dem nötigen Humor zu behandeln.“

Für getrennte Paare mit Kindern ist für Ulric Ritzer-Sachs doppeltes Augenmaß gefordert: „Wenn die Eltern das ganze Jahr nichts miteinander zu tun haben und sich dann auf einmal an Weihnachten zusammentun, ist das für die Kinder schon verwirren“, sagt der Online-Berater der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Besser sei es dann die Feiertage als Eltern aufzuteilen. Mit anderen Worten: Manchmal hilft es auch einfach, Heiligabend irgendwo unter Palmen und nicht im selben Raum zu sein.

Weihnachten und Beziehung mehr zum Thema: