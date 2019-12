Ein völlig abgemagerter weiblicher Eisbär wurde in der nordsibirischen Industriestadt Norilsk gesichtet.

Eisschmelze Wegen Klimawandel: Eisbär sucht in sibirischer Stadt Futter

Norilsk Erstmals seit vier Jahrzehnten hat sich ein Eisbär in eine Stadt in Sibirien vorgewagt. Er soll Hunderte Kilometer hinter sich haben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegen Klimawandel: Eisbär sucht in sibirischer Stadt Futter

Ein Eisbär sorgt in Sibirien für Aufregung: Weil er in der Arktis offenbar nicht mehr genug Nahrung fand, ist er nach Süden gewandert – und suchte in einer russischen Kleinstadt Norilsk nach Futter.

Bilder zeigen, wie das Tier unbeeindruckt von Autos Straßen überquert und keine Scheu vor Menschen hat. Es sei noch nicht entschieden worden, ob der Bär zurück an die Küste gebracht werde oder in einen Zoo, berichteten lokale Medien am Mittwoch unter Verweis auf Behördenangaben.

Eisbär in sibirischer Stadt: „Ein seltener Fall“

Es sei das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein Eisbär in der Kleinstadt rund 2800 Kilometer nordöstlich von Moskau gesichtet wurde, hieß es. „Ein einzigartiger und seltener Fall“, sagte Anatoli Nikolaitschuk von der lokalen Jagdbehörde der Agentur Tass zufolge. „Ich würde nicht sagen, dass der Bär sehr erschöpft war.“

Experten schätzen, dass das Tier Hunderte Kilometer vom Nordpolarmeer zurückgelegt hat. Die Behörden warnten davor, sich dem Bären zu nähern.

Klimawandel erschwert Eisbären die Robbenjagd

Erst Anfang des Jahres waren

Als Grund nannten Wissenschaftler, dass die Robbenjagd für die Eisbären durch den Klimawandel schwerer geworden sei.

Eisbären leiden unter dem Klimawandel 1 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Große dunkle Knopfaugen, helles flauschiges Fell: Eisbären gehören neben den Kodiak-Bären zu den größten fleischfressenden Landsäugetieren. Und sie stehen vor einem existenziellen Problem: Ihr Lebensraum schwindet. Am 27. Februar ist Welt-Eisbärentag. Foto: imago/Nature Picture Library Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Der Eisbär ist das Symbol für die Arktis. Doch der Klimawandel und die Jagd gefährden sein Überleben. Die Organisation „Polar Bears International“, eine der größten Initiativen zur Rettung der „weißen Riesen“, schätzt einen Rückgang der Population um zwei Drittel bis zum Jahr 2050 – sollte sich bei gleichbleibenden Bedingungen nichts ändern. Foto: imago/Nature Picture Library Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel In der Arktis gibt es laut Angaben der Weltnaturschutzunion IUCN nur noch rund 26.000 Eisbären. Der durch den Klimawandel begründete Verlust des Packeises zählt zur größten Bedrohung für das Überleben der Tiere. Auch in der Antarktis wird es immer wärmer. Foto: iStock Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Das Eis ist erschreckend weit zurückgegangen. Der Lebensraum der Eisbären schmilzt. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Für die Jagdstrategie von Eisbären ist Eis wesentlich. Wenn flinke Ringelrobben aus Löchern auftauchen, um Luft zu schnappen, schlagen sie normalerweise zu. Doch ohne Eis gibt es keine Luftlöcher. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 1 Bewertung

6 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Für die Eisbären wird es immer schwieriger, Nahrung zu finden. Foto: www.arctic-dreams.com Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Seit der Industrialisierung produziert der Mensch mehr Kohlendioxid und andere Treibhausgase, als die Natur wieder aufnehmen kann. Dieser menschengemachte Treibhauseffekt hat die Luft bereits erwärmt und führt so dazu, dass sich das Klima auf der Erde ändert. Foto: imago/Nature Picture Library Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Eisbären verbringen die ersten beiden Lebensjahre bei der Mutter. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Ihr dichtes, öliges Fell ... Foto: imago/All Canada Photos Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel ... schützt den Eisbären vor Kälte und Nässe. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Das potenzielle Höchstalter von Eisbären wird in freier Wildbahn auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Doch die globale Erwärmung ... Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel ... bedroht die Eisbärenpopulation. Foto: imago/Nature Picture Library Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Dieses kleine Eisbär-Baby braucht sich keine Sorgen über seinen Lebensraum zu machen. Das Jungtier wurde im November in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen geboren. Seit Ende Februar steht fest: Es ist ein Mädchen. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Plüschiges Bündel mit schwarzen Knopfaugen – und ganz schön berühmt: Knut war das erste Eisbärenjunge im Zoologischen Garten Berlin seit 30 Jahren. Er wurde am 5. Dezember 2006 geboren. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Knut wurde von Tierpfleger Thomas Dörflein von Hand aufgezogen. Die beiden erfuhren ein enormes nationales und internationales Medienecho. Foto: imago Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 17 Eisbären leiden unter dem Klimawandel Im März 2011 starb Knut mit nur vier Jahren vor den Augen der Zoobesucher. Foto: imago stock&people Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Weil das arktische Eis schmilzt, wandern die Tiere zunehmend nach Süden, um an Land nach Nahrung zu suchen. Die Weltnaturschutzunion (IUCN) führt Eisbären als gefährdete Art. Die Folgen des Klimawandels zeigte kürzlich auch ein Foto eines Wissenschaftlers eindrucksvoll. Darauf war zu sehen,

(dpa/cho)