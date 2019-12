Köln. Der WDR-Kinderchor singt in einem Video „Meine Oma ist ‘ne alte Umweltsau.“ Das Video sorgt im Internet für viele wütende Kommentare.

WDR-Kinderchor besingt Oma als „Umweltsau“ – das Video

Der WDR ließ einen Kinderchor eine umgedichtete Fassung von „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ singen

Dabei ging es um das rücksichtslose Verhalten älterer Generationen, das zur Klimakrise geführt hat

Die besungene Oma wird als „Umweltsau“ betitelt

Diese Form der Satire war vielen wohl zu viel – der WDR knickte unter Protesten ein, zog den Song zurück

WDR-Intendant Tom Buhrow mischt sich in die Diskussion ein

Mit einer umgedichteten Version des Liedes „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ hat der WDR-Kinderchor in den sozialen Netzwerken für einen Kommentar-Ansturm gesorgt. Der Westdeutsche Rundfunk erklärte, die Satire habe „sehr unterschiedliche Reaktionen“ ausgelöst und löschte das Video schließlich von der WDR-2-Facebookseite.

In dem Video waren Kinder zu sehen, die unter anderem singen: „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Das sind tausend Liter Super jeden Monat. Meine Oma ist ‘ne alte Umweltsau.“ In einer anderen Strophe hieß es: „Meine Oma fährt mit ‘nem SUV beim Arzt vor, überfährt dabei zwei Opis mit Rollator.“

WDR-Kinderchor im Video: „Umweltsau“ mit SUV und Kreuzfahrten

Auch die Themen billiges Discounterfleisch und Kreuzfahrten werden nicht ausgespart. Am Ende des Videos sieht man die Chormädchen mit ernstem Blick die Lippen bewegen und hört die Stimme der Umweltaktivistin Greta Thunberg: „We will not let you get away with this“ (Wir lassen Euch damit nicht davon kommen).

Am Samstagabend reagierte der WDR mit einer Sendung gegen 18 Uhr. Darin stellte sich WDR-2-Chef Jochen Rausch stellvertretend für die Redaktion einer sachlichen Kritik und Fragen: „Ich glaube, der Auslöser ist der Terminus Umweltsau“. Darüber habe man nicht lange genug nachgedacht.

Nach einigen kritischen Anrufen von Hörern rief WDR-Intendant Tom Buhrow an. „Ich bin verantwortlich für das Programm und muss sagen: Das Video war ein Fehler. Ich entschuldige mich ohne Für und Wider dafür.“

Buhrow rief offenbar aus einem Krankenhaus an, in dem laut seiner Aussage seit Heiligabend sein Vater liege. „Er ist keine Umweltsau“, so der Intendant. „Er hat sein Leben lang hart gearbeitet und versucht anständig zu leben.“ Buhrow selbst gehe es beim WDR darum, das Miteinander zu stärken.

Beitrag über „Zuspitzung der Klimahysterie“ löst selbst Hysterie aus

Der Beitrag ärgerte zuvor viele. „Warum sendet man so einen Unverschämtheit?“, schrieb eine Nutzerin empört auf Facebook. „Unterirdisch“, „unterstes Niveau“, „eine einzige Frechheit“, schrieben andere. Einige aber zeigten auch Verständnis: „Wenn man das Alter der Kinder beachtet, sind die heute 50-70-Jährigen gemeint (...) Da steckt schon wahres drin.“

Der Song schlug Wellen auch in der Politik. CDU-Politiker wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet und Ruprecht Polenz kritisierten, Kinder würden in der Klimaschutzdebatte von Erwachsenen missbraucht. Der WDR habe mit dem Lied „Grenzen des Stil und des Respekts gegen über Älteren überschritten“, twitterte Laschet. „Jung gegen Alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel.“

Dem WDR wird außerdem Scheinheiligkeit vorgeworfen. Derselbe Kinderchor war im Oktober nach Südkorea gereist und dort durch vier Städte getourt.

Vorwurf: Kinder wurden instrumentalisiert

Auch Satiriker Jan Böhmermann äußerte sich: „Wer sich jeden Tag billiges Discounterfleisch aufbrät, ist eine Umweltsau.“ Die Satire habe „sehr unterschiedliche Reaktionen“ ausgelöst, hieß es in der Stellungnahme des WDR 2 auf Facebook. Dies sei „im besten Falle auch Sinn einer Satire“. Man habe die „zuweilen hysterische Klimadiskussion“ zuspitzen wollen.

Den Vorwurf, die beteiligten Kinder seien instrumentalisiert worden, wies der Sender zurück. „Dies ist absolut nicht der Fall, trotzdem haben wir uns entschlossen, das Video zu löschen, da schon die Mutmaßung, WDR 2 hätte die Kinder des Chores instrumentalisiert, für die Redaktion unerträglich ist.“

