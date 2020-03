Berlin. Unsere Autorin meint, das Coronavirus zeigt den Rassismus in unserer Gesellschaft: die geistige Munition der Attentäter von Hanau.

Gestern bin ich mit dem Rad an einem meiner Lieblingsrestaurants vorbeigefahren. Ein Kultchinese, bei dem ich mich fühle wie damals bei meiner Chinareise. Ein Saal, runde Tische für zehn Personen, Drachenkitsch, Neonlicht, eine Speisekarte mit Entenfüßen und alten Eiern. Ob mittags, abends oder nachmittags: Es ist immer voll. Gestern Abend war nur ein Tisch besetzt. Klar, die Leute haben Angst vor Corona. Sie gehen jetzt lieber in den benachbarten Burgerladen.

Chinesen und ihr Essen werden gemieden in diesen Tagen. Ich müsste mal überprüfen, ob das auch für Italiener gilt. Oder italienischen Wein. Das Schöne an dem Virus: Je weiter er sich verbreitet, desto unsinniger werden Ressentiments. Es trifft ja jeden: die Erzieherin, den Kinderarzt, den Karnevalsfan. Herkunft, Geschlecht, soziale Stellung, sexuelle Orientierung – ist alles wurscht.

Das Coronavirus und der alltägliche Rassismus

Bezeichnen wir denjenigen, der ansteckt, als Täter, den Angesteckten als Opfer, der ja dann wieder zum Täter wird. Wer zuerst da war – das ist eine philosophische Frage, wie die nach dem Huhn und dem Ei. Was uns zudem bewegt: Die Shisha-Bar-Morde von Hanau. Ein rechtsextremer, ein rassistischer Irrer hat mal eben neun Leute erschossen und seine bettlägerige Mutter. Eindeutig ein Täter.

Zuerst war in diesem Fall der Hass da, die geistige Munition des Täters, und zwar in Form von Verschwörungstheorien, von rassistischer und antisemitischer Hetze sowie Frauenhass, wie sie derzeit in den sozialen Netzwerken dieser digitalen Welt allzeit verfügbar sind.

So, an dieser Stelle mögen viele sagen: Was habe ich damit zu tun?

Vorurteile auf Video – stets verfügbar in sozialen Netzwerken

Fakt ist: Die Verbreitung dieses gefährlichen Gedankenguts ist längst im Alltag angekommen in Form von Kettenbriefen mit menschenverachtenden wie subtilen Verallgemeinerungen. In Form von schlimmen Witzen über Politikerinnen wie Renate Künast, Claudia Roth oder Sawsan Chebli.

Dazu gehört auch das Video einer tantenhaften weiblichen Person, die stoisch empfiehlt, sich als Deutscher im Ausland so zu benehmen wie hierzulande „alle Ausländer“. Demnach weigern sich Ausländer grundsätzlich, deutsch zu lernen, respektieren nicht ihr Gastland, treten fordernd, unverschämt und respektlos auf. Wer die Ansicht teilt, soll das Video weiterleiten. Wer nicht, soll seine Sachen packen und schauen, wie es als Deutscher im Ausland ist.

Ein Deutsch-Iraner wird als „Kanake“ beschimpft

Wenn ich so etwas bekomme, fühle ich mich angegriffen und mich schmerzt die Respektlosigkeit. Noch viel schlimmer aber ist, dass meine Freunde, eine deutsch-iranische Familie, aus der eigenen Verwandtschaft damit traktiert werden. So schickte der eigene Onkel meinem Freund einen Kettenbrief mit dem Inhalt des eben beschriebenen Videos.

Kaum auszumalen, was bei meinen Freunden los ist, die tagtäglich mit Rassismus zu kämpfen haben, etwa wenn der älteste Sohn auf der Straße als „Kanake“ beschimpft wird. Wie kann der Onkel so etwas verschicken, obwohl der Neffe mit einer gebürtigen Iranerin verheiratet ist?

Die Frage ist, ob die Konjunktion „obwohl“ nicht durch „weil“ ersetzt werden muss. So naiv kann doch der Onkel, Akademiker in gehobener Position, nicht sein, dass er glaubt, mein Freund und seine Familie fühlten sich nicht aufs Übelste diskreditiert.

23 Prozent für die AfD in Thüringen – trotz oder wegen Höcke?

Bei der Thüringen-Wahl im Herbst (zur Erinnerung: Das ist dieses Bundesland, in dem ein FDP-Mann mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsident gewählt wurde) kam die AfD auf 23 Prozent – obwohl der rechtsextreme Björn Höcke dort Parteivorsitzender ist. Wirklich obwohl? Auch hier die Frage: Sind die Wähler so naiv? Oder müssen wir nicht davon ausgehen, dass die AfD so viele Stimmen hat, weil es die Höcke-AfD ist?

Zu Hanau mag die Mehrheitsgesellschaft sagen: Ist ja schlimm, aber mich hätte es als Deutschen ja nicht getroffen. Die Corona-Gefahr tun viele (ebenso menschenverachtend) ab: Ist ja schlimm, aber es sterben ja nur die Alten. Der Unterschied ist: Das Corona-Virus wird sich früher oder später verziehen. Mit dem Hass in dieser Gesellschaft, der längst tödliche Ausmaße angenommen hat, ist es nicht so leicht. Und davon sind wir alle betroffen.

