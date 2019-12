Warum ich auf Influencer wie Rezo ein bisschen neidisch bin

Wenn Caroline Rosales schon Twitter gehabt hätte, dann hätte sie keinen Brief an den Bürgermeister schreiben müssen – und hätte wohl eine Antwort bekommen.

Berlin Als Kind schrieb unsere "Single Mom"-Kolumnistin dem Bürgermeister. Und bekam nie eine Antwort. Einem Influencer würde das nicht passieren.

Als ich elf Jahre alt war, schrieb ich einen Brief an den Bürgermeister von Bonn. Es war das Jahr 1993, ich besuchte die achte Klasse – und tatsächlich machte mir die Umweltverschmutzung in meiner Heimatstadt Sorgen. Ich erinnere mich, dass ich etwas schrieb wie: „Wenn ich mir eine Landkarte von Bonn anschaue, dann sehe ich nur Autobahnen.“ Mein Vater half mir, den Brief zu verschicken, wir gingen zur örtlichen Post, kauften eine Marke und warfen ihn ein. Ich habe nie eine Antwort bekommen.