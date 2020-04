Die Chat-App WhatsaApp experimentiert mal wieder – und führt in der Android-Version seiner Beta-App ein neues Symbol ein.

Betaversion Update bei WhatsApp: Was bedeutet die Uhr im Profilbild?

Berlin. Was steht denn dort auf einmal im Whatsapp-Profil? In der Beta-Version der App wird in diesen Tagen eine neue Funktion getestet.

Die Entwickler von WhatsApp schrauben immer wieder an dem Aussehen ihrer Chat-App herum. In einer Beta-Version, die sich Nutzer zum Testen von neuen Funktionen herunterladen können, sind regelmäßig neue Features zuerst zu sehen – darunter etwa die langerwartete Nachtmodus-Funktion oder die mittlerweile allseits bekannte Status-Anzeige.

Auf dem Blog „ WABetaInfo ” werden seit Jahren Hinweise gesammelt, die auf neue Funktionen in der Beta-Version hindeuten. Nun steht offenbar eine Neuerung bevor: In der neuesten Beta-Version 2.20.110 für Android ist einem Bericht des Blogs zufolge auch eine Uhr in einigen Profilbildern verschiedener Nutzer zu sehen.

Was könnte die Uhr bedeuten? In dem Blog-Beitrag gibt es Antworten: Das Uhren-Symbol hängt mit dem in der Android-Beta-Version schon länger präsenten Selbstzerstörungsfunktion zusammen.

Dieser Screenshot des Blogs „WABetainfo“ zeigt die Uhr im Profilbild eines Nutzers. Foto: WAbetainfo-Screenshot

Mit diesem Feature lassen sich Nachrichten automatisiert nach einer Stunde, einem Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr löschen.

Neues WhatsApp-Feature: Uhr-Symbol verrät Verhalten im Chat

Nutzer der Beta-Version, die diese Selbstzerstörungsfunktion nutzen, sind in der neuesten Version der App nun an einer solchen Uhr im Profilbild erkennbar.

Beim Blick auf das aktuelle Update der Beta-Version wird zudem deutlich, dass die WhatsApp-Entwickler offenbar die Selbstzerstörungsfunktion ihrer Testversion immer wieder überdenken.

In der ausschließlich englischsprachigen Beta hießen die sich selbstzerstörenden Nachrichten zunächst „Revoke Messages“, später „Delete messages for everyone“ – in der derzeitigen Variante spricht WhatsApp von „Expiring Messages“, also auf Deutsch den „auslaufenden Nachrichten“.

Dem Blog „WABetaInfo” zufolge ist jedoch noch nicht absehbar, wann die Funktion auch für die regulären Nutzer der App verfügbar sein soll. Es dürfte also, um im Bild der Uhr zu bleiben, noch etwas Zeit verstreichen.

