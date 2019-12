Kiew. In Kiew ist ein drei Jahre alter Junge durch einen Schuss tödlich verletzt worden. Der Schütze hatte wohl auf einen Politiker gezielt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannter schießt auf Mann – und tötet kleinen Jungen (3)

In Kiew ist ein dreijähriges Kind an einer Schussverletzung gestorben. Der Junge war von einem Schuss getroffen worden, als er in einem parkenden Auto saß. Medienberichten zufolge sollte der Schuss wahrscheinlich einen Politiker treffen, der sich ebenfalls in dem Wagen befunden haben soll.

Am Montag soll es in der ukrainischen Hauptstadt in dem Fall mehrere Festnahmen gegeben haben. Ob der Täter dabei gefasst werden konnte, ist noch unklar. Die Behörden ermittelten wegen Mordes.

Zu den Hintergründen der Tat und Erkenntnissen zum Motiv machte die Polizei bislang keine Angaben.

(dpa/br)