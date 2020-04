Live-Stream: Elefantenbaby im Wuppertaler Zoo geboren

Screenshot vom Live-Stream des Wuppertaler Zoos: Am 20. April wurde hier das zweite Elefantenbaby in diesem Jahr geboren.

Wuppertal. Im Wuppertaler Zoo ist am späten Montagabend ein Elefantenbaby geboren worden. Der kleine Elefant kann im Live-Stream angeschaut werden.

Es war kurz vor Mitternacht als der neue Bewohner des Elefantenhauses im Wuppertaler Zoo das Licht der Welt erblickte: Das Jungtier kam um 23.32 Uhr auf die Welt. Die Geburt übertrug der Zoo im Live-Stream auf seiner Homepage.

Der kleine Elefant macht einen gesunden Eindruck, teilte der Zoo mit. Am frühen Dienstagabend war auch klar, dass es ein Mädchen ist und "Kimana" heißt - benannt nach einer Gegend in Afrika. Die Mama ist „Tika“ (13). Da zunächst das Geschlecht des Tieres noch nicht bestimmt werden konnte, hatte das Elefantenbaby zunächst noch keinen Namen. Bereits am Dienstagmorgen war das Elefantenbaby mit der Herde auf dem Außengelände unterwegs.

Zweites Elefantenbaby in Wuppertal 2020

Es ist bereits das zweite Elefantenbaby, das in diesem Jahr im Wuppertaler Zoo das Licht der Welt erblickt hat. Am 6.März brachte Elefantenkuh „Sweni“ den kleinen „Tsavo“ zur Welt.

Seitdem der Zoo wegen des Coronavirus geschlossen bleiben muss, wird das Leben der Elefantenherde mit mehreren Kameras übertragen. Die Elefantenherde und der kleine Nachwuchs können über den Live-Stream des Zoos beobachtet werden.