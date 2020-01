Südtirol: In der Gemeinde Ahrntal raste ein offenbar Betrunkener in eine Gruppe deutscher Touristen.

Berlin. Ein wohl Betrunkener ist in Südtirol in eine deutsche Reisegruppe gerast. Sechs junge Personen starben, mehrere sind im Krankenhaus.

Südtirol: Betrunkener (28) rast in Reisegruppe – sechs Tote

Ein offenbar Betrunkener ist in Südtirol in eine Gruppe überwiegend deutscher Touristen gerast

Sechs Deutsche hatten keine Chance – kurz nach einem Club-Besuch wurden sie aus dem Leben gerissen

Ein Feuerwehrmann erklärte: „Es hat ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld“

Mindestens drei Schwerverletzte sind in ärztlicher Behandlung

Es begann mit einer kurzen Meldung um ein Uhr in der Nacht zu Sonntag: „Verkehrsunfall mit eingeklemmeten Personen“ lautete die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Luttach in Südtirol. Was sich am Unglücksort offenbarte, war laut eines Sprechers der Einsatzkräfte „wie auf einem Schlachtfeld“.

Ein offenbar Betrunkener ist mit seinem Audi TT in eine Gruppe Touristen gerast. Sechs von ihnen – junge, deutsche Reisende – starben. Unfalldrama in den Alpen. Der „Tageszeitung“ aus Südtirol sagte der Feuerwehrsprecher, das „wahnsinnige Ausmaß der Katastrophe“ habe sich am Unglücksort gezeigt.

Südtiroler Unfall-Drama: Einheimischer fuhr offenbar betrunken durch Luttach

Der Fahrer, ein 28-jähriger Einheimischer, war offenbar betrunken, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntagmorgen. Er wurde festgenommen. Der Mann aus Kiens sei im Krankenhaus für weitere Untersuchungen. Der Landesfeuerwehrverband spricht neben den sechs Toten zudem von weiteren elf verletzten Personen. Unter den Verletzten seien auch Südtiroler.

Mitarbeiter des deutschen Generalkonsulats in Mailand unterstützten die Behörden, die mit der Identifizierung der Verunglückten befasst sind, teilte das Auswärtige Amt mit. Sie würden auch bei der Betreuung der Betroffenen helfen.

Südtirol: Offenbar alle Opfer des Unfalls in Bruneck aus Deutschland

Südtirol: Notfallsanitäter an der Unglücksstelle, an der das Auto in die Touristen fuhr. Foto: - / dpa

Laut der Ermittler gehe man derzeit davon aus, dass es sich bei allen Todesopfern des Unglücks um Deutsche handelt. Den Angaben zufolge müssen sie noch abschließend identifiziert werden. Woher in Deutschland sie kamen, war noch unklar. In der Gruppe von Deutschen hätten sich nicht alle untereinander gekannt und nicht alle hätten Dokumente bei sich gehabt, hieß es bei der Polizei.

Laut Südtiroler Lokalmedien waren die jungen Urlauber in einem Club feiern und sind „gegen 1.15 Uhr aus einem Bus auf der Höhe des Hotels Tiroler Adler gestiegen, um die Straße zu überqueren, damit sie über die Brücke der Ahr zu ihrer Unterkunft im Bruggerhof kamen, etwa 50 Meter weit entfernt.“ Dabei sei das Unglück geschehen.

Im Einsatz waren neben drei Freiwilligen Feuerwehren auch die Bergrettung, Weißes und Rotes Kreuz, ein Notfallhubschrauber und die Notfallseelsorge – laut des Feuerwehrverbandes kümmerten sich rund 160 Einsatzkräfte um Bergung und Rettung der Opfer des Unglücks.

Südtirol: Auto fuhr um ein Uhr Nachts in die Gruppe

Das Auto sei gegen ein Uhr nachts in der Nähe von Bruneck in die Gruppe gefahren. Mehrere Menschen wurden verletzt, einige auch schwer. Sie kamen in Krankenhäuser der Region. Der Autofahrer habe überlebt, die Polizei ermittle nun den Hergang des Unglücks, hieß es beim Landeskommando der Carabinieri.

Auf dieser Google-Karte ist Bruneck in Südtirol zu sehen.

Die Gegend liegt in Italien an der österreichischen Grenze und ist als Ski- und Wintersportgebiet bekannt. Luttach ist ein Dorf der Gemeinde Ahrntal, die etwas mehr als 1000 Einwohner hat. Es liegt in der Nähe von Bruneck. Erst vergangenes Wochenende kamen bei einem Lawinenunglück in Südtirol drei Deutsche ums Leben.

