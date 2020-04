Kommentar Deutschland in der Coronakrise: Sind wir wirklich so gut?

Obwohl Deutschland in der Coronakrise gut dasteht, lohnt es sich, noch besser zu werden und einige Dinge kritisch zu hinterfragen.

Es gibt einen Satz, den man in den vergangenen Wochen überraschend oft hört. Er lautet: „Ich bin so froh, in Deutschland zu leben.“ Und tatsächlich führt die schreckliche Coronavirus-Pandemie auch dem schlimmsten Meckerkopf vor Augen: Gesellschaft und Staat sind gut aufgestellt, um eine so schwere Prüfung zu überstehen.

Der föderale, demokratische Staat handelt umsichtig und verantwortungsvoll. Das Gesundheitswesen – oft gescholten – funktioniert und auch die Gesellschaft ist in der schwersten Prüfung seit dem Zweiten Weltkrieg noch solidarisch beieinander.

Es ist wichtig, das zu betonen, wenn man sich dennoch die Frage stellt: Reicht das alles? Es steht zu befürchten, dass die Pandemie, die uns mutmaßlich noch bis 2021 beschäftigen wird, uns noch vor größere Herausforderungen stellt, als wir sie bislang erleben. Das gilt für die Entwicklung der Opferzahlen wie für die schweren Verwerfungen, die die Wirtschaft im Nachgang der Pandemie erleiden wird.

Schutz vor Coronavirus: Eklatantes Fehlverhalten vieler Deutscher

Daher wäre es tödlich, sich jetzt auf dem Status quo auszuruhen. Oder die Disziplin bei den Schutzmaßnahmen fahren zu lassen. Es ist erschreckend, was die jüngste repräsentative Umfrage in allen G7-Staaten zum Thema Corona zutage gefördert hat.

Demnach wissen die Deutschen im Vergleich am wenigsten über die gefährliche Lungenkrankheit. Sie sehen die Maßnahmen zur Eindämmung im europäischen Vergleich am kritischsten und setzen sie offenbar auch am schlechtesten um. Es ist schlimm, dass sogar bei einem einfachen Thema wie dem Händewaschen die Befragten ganz offen eklatantes Fehlverhalten zugeben.

Es geht um das Leben von Tausenden Alten und Schwachen

Jörg Quoos, Chefredakteur der Funke Zentralredaktion, kommentiert das Verhalten der Deutschen in der Coronakrise. Foto: ZRB

Dabei ist es so wichtig, sich gerade jetzt – trotz der Sehnsucht nach einer Lockerung – maximal vernünftig und rücksichtsvoll zu verhalten. Abstandsgebot und Hygiene sind vielleicht nicht nötig, um das eigene Leben zu retten. Aber es geht um das Leben von Tausenden Alten und Schwachen. Viele von ihnen werden eine Infektion nicht überstehen, daher ist die maximale Disziplin von uns allen weiter gefordert.

Hintergrund: Studie zum Schutz vor Corona – Deutsche zeigen wenig Disziplin

Und auch wenn Deutschland im weltweiten Ranking in der Effizienz der Corona-Bekämpfung Platz 2 einnimmt, ist konstruktive Selbstkritik geboten. Denn es ist nicht alles so gut, wie es scheint. Nach einem wochenlangen Hin und Her ist jetzt endlich klar, dass auch einfache Schutzmasken vor Infektion schützen.

Schweres Versäumnis, das Opfer fordert

Was sollten dann die zahlreichen Belehrungen über die fehlende Schutzwirkung von Masken? Es drängt sich der Eindruck auf, dass wider besseres Wissen vom Tragen abgeraten wurde, weil die Beschaffung von Mundschutzen sträflich vernachlässigt wurde. Nun gibt es zwar den dringenden Appell, diesen Schutz zu tragen, aber kaum taugliche Masken zu kaufen.

Das ist kein Ärgernis, sondern ein schweres Versäumnis, das Opfer fordert. Das Land verfügt über milliardenteure Apparatemedizin, aber hat zu wenige Mundschutze, Plastikkittel und Schwestern, die die Technik bedienen können. Das muss nach der Pandemie zu Konsequenzen führen.

Ist der Baumarkt wichtiger als die Kirche?

Und bei allen Erfolgen, für die sich die Politik beim Kampf gegen das Virus feiern lässt, muss immer auch die Frage nach der politischen Klugheit erlaubt sein. Ist der Baumarkt angesichts einer tödlichen Pandemie wirklich wichtiger als eine Kirche? Helfen Schlagbäume und Grenzsperren in Europa wirklich gegen das Virus? Und werden die Menschen wirklich verstehen, dass der Aufenthalt in einem 800-Quadratmeter-Geschäft verantwortet werden kann – aber das Einkaufen auf 900 Quadratmetern zu gefährlich ist?

Man kann solche Fragen als Genörgel abtun. Aber man kann auch versuchen, sie ernsthaft zu beantworten. Es gibt immer einen noch besseren Weg. Es lohnt sich, ihn selbstkritisch und trotz erreichter Erfolge immer wieder aufs Neue zu suchen.

