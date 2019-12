Die Polizei rückte mit zahlreichen Einsatzwagen und schwerbewaffneten Beamten am Checkpoint Charlie in Berlin an.

Ermittlungen Großeinsatz am Checkpoint Charlie in Berlin – SEK vor Ort

Berlin. Am berühmten ehemaligen Grenzübergang Checkpoint Charlie läuft am Montag ein Großeinsatz. Die genauen Hintergründe sind weiter unklar.

Polizeibusse stehen quer auf der Straße, ein Notarztwagen und schwerbewaffnete Polizisten sichern den Bereich um eine Starbucks-Filiale ab: Am Montagmittag herrscht am Checkpoint Charlie Ausnahmezustand. Hier, am berühmten ehemaligen Grenzübergang in Berlin, an dem einen Tag vor Silvester besonders viele Touristen unterwegs sind.

Um die genauen Hintergründe gab es am Nachmittag Verwirrung. Die Polizei schrieb zunächst auf Twitter, dass nach ersten Erkenntnissen in einem Café mehrere Schüsse abgeben worden sein sollen. Ein Mann soll das Café überfallen und dabei geschossen haben, sagte eine Polizeisprecherin.

Später relativierte die Polizei diese Aussage. Auf Twitter schrieb sie: „Nach Befragungen weiterer Zeugen und Begehung des gesamten Hauses in der #Friedrichstraße haben sich die uns gemeldeten Schüsse bisher nicht bestätigt. Auch weitere Hinweise auf eine verdächtige Person liegen nicht vor. Wir gehen der Sache weiter nach.“

Ein Polizist vor Ort sagte unserem Reporter auf Nachfrage zuvor sogar, dass es Verletzte gebe. Zu diesem Zeitpunkt war noch die Rede davon, dass der Täter sich laut Einsatzkräften vor Ort noch in einem Gebäude nahe des Tatorts aufhalten würde.

Großeinsatz am Checkpoint Charlie – Polizei sperrt Bereich ab

Passanten am Montagnachmittag am Checkpoint Charlie. Foto: Sebastian Scherer / FMG

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei rückte an. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten beobachteten die oberen Stockwerke umliegender Häuser.

Ein Büromitarbeiter schilderte unserer Redaktion gegenüber die Situation. Er sei gerade auf dem Weg gewesen, um Kaffee zu holen. „Plötzlich höre ich mehrere Male einen Knall, ich dachte erst an Böller.“ Dann habe er Schreie gehört und Menschen gesehen, die weggerannt sind.

Angestellte einer Bäckerei an der Kreuzung berichteten, sie hätten wegen des Tumults auf der Straße die Polizei alarmiert. Der U-Bahnverkehr wurde unterbrochen.

Die Einsatz dauerte an und könnte sich noch länger ziehen, sagte eine Polizistin.

Checkpoint Charlie hieß der frühere alliierte Grenzübergang zwischen West- und Ost-Berlin an der Kreuzung Friedrichstraße und Zimmerstraße. Weltberühmt wurde die Stelle, als sich dort 1961 amerikanische und sowjetische Panzer gegenüber standen.

Heute steht am Checkpoint Charlie die Nachbildung des früheren Kontrollhäuschens der Amerikaner. Der Ort ist einer der größten Anziehungspunkte für die Touristen in der deutschen Hauptstadt. (ses/les/dpa)