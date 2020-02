Newcomer Pop Smoke stirbt mit gerade mal 20 Jahren. Zwei Männer sollen in sein Haus in Hollywood gestürmt sein und auf ihn geschossen haben.

New York. Der Rapper Pop Smoke galt als ein Newcomer. Nun ist der 20-Jährige laut einem Bericht in seinem Haus in Hollywood erschossen worden.

Rapper Pop Smoke ist nach einem Medienbericht in seinem eigenen Haus erschossen worden

Der 20 Jahre alte Rapper floh zunächst – doch jede Hilfe kam zu spät

Im Krankenhaus konnte nur noch der Tod von Pop Smoke festgestellt werden

Der US-amerikanische Rapper Pop Smoke ist laut Berichten am Mittwoch bei einem Einbruch in sein Haus erschossen worden. Dem Klatsch-Portal „TMZ“ zufolge stürmten zwei Männer in das Haus in den Hollywood Hills oberhalb von Los Angeles und schossen auf ihn.

Die Polizei gab laut „Los Angeles Times“ an, dass am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) ein Notruf über einen Hauseinbruch in den Hollywood Hills eingegangen sei.

Beim Eintreffen der Beamten sei Pop Smoke, der mit bürgerlichem Namen Bashar Barakah Jackson hieß, mit Schusswunden aufgefunden worden. Im Krankenhaus sei der 20-Jährige demnach für tot erklärt worden

Pop Smoke: 20-Jähriger Rapper in Los Angeles erschossen

Smoke kam zuletzt in Konflikt mit der Polizei. Für ein Musikvideo lieh er sich einen 2019er Rolls-Royce Wraith – gab das Luxus-Fahrzeug allerdings nicht zurück, wie es in Berichten heißt.

Laut der „New York Times” feierte der Newcomer bei der Pariser Fashion Week im Januar seine jüngsten Erfolge und wurde nach der Landung am John F. Kennedy International Airport in New York direkt festgenommen. Später bekam er eine Anzeige wegen Diebstahls.

„TMZ“ zufolge soll in dem Haus vorher eine Party oder Ähnliches stattgefunden haben. Erst vor wenigen Tagen hatte der aufsteigende New Yorker Musiker sein Album „Meet The Woo, V.2“ herausgebracht mit dem der 20-Jährige auf Anhieb auf Platz sieben der US-Billboard-Charts einstieg.

No such thing as success with out jealousy, treachery comes from those who are close. R.i.P pic.twitter.com/5Ej7ZHTc10 — 50cent (@50cent) February 19, 2020

Schon kurz nach den Berichten gab es Spekulationen zu den Motiven für die Tat. Rapper 50 Cent schrieb auf Twitter: „Kein Erfolg ohne Eifersucht, Verrat kommt von denen, die Dir nahe stehen. Ruhe in Frieden“.

Der Polizei Rätsel aufgegeben hatte auch der Tod des 21 Jahre alten Rappers Juice Wrld im Dezember. Er hatte nach einem Flug von Kalifornien nach Chicago kurz nach der Landung einen Krampfanfall erlitten. Erst nach der Obduktion stand fest, dass er an einer Überdosis Opioiden starb. (les/dpa)