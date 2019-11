Berlin. Der Fernsehmoderator Walter Freiwald war unheilbar an Krebs erkrankt. Nun steht fest: Der 65-Jährige ist bereits am Samstag gestorben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fernseh-Moderator Walter Freiwald ist tot

Der Moderator Walter Freiwald ist tot. Das berichtete zunächst RTL, kurz darauf gab es auch einen Post auf seinem offiziellen Instagram-Account.

In dem Beitrag heißt es: „Am 16.11.2019 hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann und Familienvater bleibt unvergessen.“

Wie RTL weiter berichtet, soll die Beisetzung am Donnerstag stattfinden.

In den sozialen Netzwerken hatte Fernseh-Moderator Walter Freiwald („Der Preis ist heiß“) zuvor öffentlich gemacht, dass er ohne Aussicht auf Heilung an Krebs erkrankt ist. Er werde „diese Krankheit nicht überleben“, schrieb der 65-Jährige auf Twitter und Facebook. Später äußerte er sich erneut. In einem emotionalen Post bedankte er sich bei seinen Fans.

Der Moderator bedankte sich für die Teilnahme an seiner schweren Diagnose. „Ihr tut mir gut“, schrieb Freiwald. Und: „Vergesst mich nicht.“ Darunter finden sich hunderte aufmunternde Kommentare. Die meisten Menschen wünschten ihm viel Kraft oder gute Besserung.

„Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten“, schrieb Freiwald auf Twitter, als er seine Krankheit öffentlich machte. Der Tweet endete mit den Worten: „Ich liebe meine Frau und meine Kinder.“

Bevor die @BILD oder @RTLde irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Ich liebe meine Frau und meine Kinder. — Walter Freiwald (@w_freiwald) November 6, 2019

Freiwald moderierte über viele Jahre bei RTL Shop und gilt als Teleshopping-Urgestein. Bekannt wurde er insbesondere an der Seite von Harry Wijnvoord in der Spielshow „Der Preis ist heiß“. Vielen in Erinnerung ist auch noch Freiwalds Mitwirken in der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ Anfang 2015. (dpa/les)