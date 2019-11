In Berlin ist ein Mensch in einer Klinik in Charlottenburg erstochen worden.

Ermittlungen Messer-Attacke in Berliner Krankenhaus – Ein Mensch stirbt

Berlin. Tödliche Messerattacke in einer Klinik in Berlin: Am Dienstagabend ist ein Mensch erstochen worden. Hintergründe waren zunächst unklar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Messer-Attacke in Berliner Krankenhaus – Ein Mensch stirbt

In einem Krankenhaus in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstagabend ein Mensch erstochen worden – eine Person nahm die Polizei vorläufig fest. Zudem sei ein Mensch verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Inzwischen habe die Mordkommission Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr in der privaten Schlosspark-Klinik nahe dem Charlottenburger Schloss. Weitere Angaben konnte er zunächst nicht machen. Laut der„Berliner Morgenpost“ soll es sich bei dem Opfer um einen Arzt handeln.

Messer-Attacke in Schloss-Klinik in Berlin: Opfer stirbt noch am Ort

Wie die Zeitung weiter berichtet, ereignete sich der Angriff während einer Fachtagung. Der Referent, der einen Vortrag über Lebererkrankungen hielt, sei von einem Mann angegriffen und niedergestochen worden. Er sei noch am Ort gestorben.

Die Schlosspark-Klinik liegt am Schlosspark Charlottenburg. Die Klinik hat nach Angaben auf ihrer Website rund 340 Betten und nimmt an der psychiatrischen Notfallversorgung für Charlottenburg-Nord teil. Es gibt Fachabteilungen unter anderem für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, Innere Medizin (Gastroenterologie und Kardiologie), Neurologie, Orthopädie und Psychiatrie. (dpa/les)