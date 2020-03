4 / 23

Erfolgreiche Models außerhalb der Norm

Das kanadische Model Rick Genest – besser bekannt als „Zombie Boy“ – modelte mit morbiden Ganzkörper-Tätowierungen über die Laufstege. 2011 spielte er in Lady Gagas Musikvideo zu „Born This Way“mit , 2013 trat er in Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“ als Gast auf. Das Model starb am 1. August im Alter von 32 Jahren. Er soll sich nach Angaben der Polizei im kanadischen Montreal das Leben genommen haben.

Foto: Reuters