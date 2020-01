Washington Eine Wanderin ist über zwei Wochen durch den Dschungel von Hawaii geirrt. An ihre Rettung zu glauben, fiel ihr schwer. Doch sie kam.

Nachdem sie sich bei einer Wanderung durch den Dschungel auf Hawaii das Bein gebrochen hatte, musste eine Frau aus den USA mehr als zwei Wochen in der Wildnis überleben. Sie habe sich die Fraktur zugezogen, als sie Langusten fangen wollte, sagte sie später nach ihrer Rettung. Nur dank des Einsatzes ihrer Freunde konnte sie gerettet werden.

Insgesamt hat die Yogalehrerin mehr als sieben Kilogramm Gewicht in der Zeit verloren. Sie starteten eine Spendenkampagne, um Geld für einen Hubschrauber zu sammeln, um damit nach der 35-Jährigen zu suchen. An der Suche beteiligten sich Tausende Menschen.

Hawaii: Frau irrte mehr als zwei Wochen durch den Dschungel

Ganze 17 Tage war sie im Dschungel verschwunden, als man sie am Flußbett in der Nähe einer Schlucht fand. Eller liegt im Krankenbett, ihre Stimme ist brüchig, als sie zu erzählen beginnt. „Die letzten 17 Tage waren die schwersten in meinem Leben“, sagt die 35-jährige US-Amerikanerin. Tränen laufen ihr über die Wangen. „Es gab Zeiten der totalen Angst und des Verlustes.“ Zwischenzeitlich habe sie aufgeben wollen.

Doch das tat Eller nicht. Die Yogalehrerin und Physiotherapeutin kämpfte – und glaubte weiter daran, dass man sie doch noch finden werde. Sie hatte sich beim Joggen im Dschungel des US-Bundesstaats Hawaii verirrt. Über zwei Wochen überlebte sie schließlich dort. Dann kam die Rettung.

Eine Google-Maps-Karte zeigt, wo der Dschungel in etwa auf Hawaii liegt.

Der örtliche Sender KHON berichtete am Samstag (Ortszeit), die 35-Jährige habe sich im Dschungel unter anderem von Beeren und Guaven ernährt. Zahlreiche Menschen hatten sich auf die Suche nach Eller gemacht, nachdem sie vermisst gemeldet worden war. Freunde richteten eine eigene Facebook-Seite ein.

Am Freitag wurde Eller dann von einer Suchmannschaft in einem Hubschrauber entdeckt – fast in letzter Minute. KHON berichtete, der Hubschrauber habe nur noch wenig Treibstoff gehabt, als die Suchmannschaft die Vermisste entdeckte.

Vermisste hatte Fraktur im Bein und Verbrennungen

Auf einem Video ist zu sehen, wie Eller von begeisterten Helfern in einen Rettungskorb gesetzt und zum Hubschrauber hochgezogen wird – sie ist dabei barfuß. KHON berichtete, Eller habe in einer Nacht ihre Schuhe ausgezogen, um sie zu trocknen. Als es dann geregnet habe, seien ihre Schuhe davongespült worden.

Amanda Eller nachdem sie von den Suchern gefunden wurde. Foto: Troy Helmer / dpa

Ellers Mutter sagte nach Angaben von KHON, ihre Tochter sei angesichts der Tage im Dschungel in „erstaunlich guter Verfassung“. Die behandelnde Ärztin berichtete, Eller habe eine Fraktur im Bein und Verbrennungen durch die Sonne. „Ich kann nicht glauben, dass sie mit dieser Art von Fraktur getan hat, was sie getan hat. Aber sie wird sich davon erholen.“

Amanda Eller: „Ich entschied mich für das Leben“

Laut Sender CNN hat Eller in den 17 Tagen im Dschungel rund sieben Kilogramm abgenommen. „Es lief auf eine Frage von Leben oder Tod hinaus, und ich musste mich entscheiden. Und ich entschied mich für das Leben. Ich wollte nicht den einfachen Ausweg nehmen, auch wenn das für mich mehr Leid bedeutete.“ Eller dankte den vielen Menschen, die nach ihr suchten. „Das wärmt mein Herz.“

Die Männer entdeckten Eller aus einem Hubschrauber heraus. Foto: Troy Jeffrey Helmer / dpa

• Ende 2016 sorgte ein ähnlicher Fall für Aufsehen. Damals war ein Tourist im Dschungel von Malaysia verschollen und nach zwei Wochen gefunden worden.

• 2017 nahm die Suche nach zwei Jugendlichen in Paris ein gutes Ende:

