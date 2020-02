David Beckham kam selbst zum Gericht in London. Den Führerschein muss er erstmal abgeben.

Gerichtsurteil Handy am Steuer: David Beckham muss Führerschein abgeben

London An den Vorfall kann er sich nicht erinnern, schuldig bekannte er sich trotzdem: David Beckham wurde mit dem Handy am Steuer erwischt.

Am Ende gelten die Gesetz auch für Prominente: David Beckham ist seinen Führerschein los, weil er beim Fahren mit seinem Handy hantierte. Die nächsten sechs Monate muss der frühere Fußballstar aufs Autofahren verzichten.

Zudem bekam er sechs Strafpunkte in der britischen Verkehrssünderkarte. Eine Richterin entschied das am Donnerstag. Beckham war persönlich vor dem Gericht im Londoner Stadtteil Bromley erschienen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 44-Jährige sechs Strafpunkte kassiert: Erst vor kurzem war er zu schnell gefahren – und musste schon einmal seinen Führerschein abgeben.

Beckham mit dem Auto zum Gericht

An den aktuellen Fall kann sich Beckham nach Aussage seines Anwalts nicht erinnern. Es gibt aber ein Foto: Beckham war im November vergangenen Jahres in seinem Bentley in London fotografiert worden, als er beim Fahren mit dem Handy hantierte. Das aber ist verboten.

„Es gibt keine Entschuldigung für das, was passiert ist“, sagte der Anwalt. Deshalb habe Beckham sein Vergehen eingeräumt und sich schuldig bekannt.

Beckham war übrigens mit dem Auto zum Gericht gekommen – allerdings saß er auf der Rückbank. (dpa/sdo)