Tragödie Hamburg: Kleinkind erstickt Heiligabend an Weintraube

Das fast zwei Jahre alte Kind hat sich am Nachmittag in Hamburg-Eißendorf verschluckt. Im Krankenhaus kam es zu tumultartigen Szenen.

Hamburg: Kleinkind erstickt Heiligabend an Weintraube

Hamburg. Am Heiligabend ist es in Hamburg-Eißendorf zu einer Tragödie gekommen: Ein fast zwei Jahre altes Kind ist an einer Weintraube erstickt.

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes mitteilte, hat sich das Kind am Dienstag gegen 15 Uhr verschluckt. Angehörige haben sofort einen Notarzt alarmiert, weil es nicht mehr atmete. Noch während der Fahrt in die nahe gelegene Mariahilf Klinik hat der Arzt versucht, das Kind zu reanimieren.

Im Krankenhaus: Tumultartige Szenen nach Tod des Kleinkinds

In der Notfallambulanz konnte die Weintraube endlich entfernt werden, doch gegen 17.30 Uhr wurde der kleine Patient für tot erklärt. Dann soll es zu tumultartigen Szenen unter den Hinterbliebenen im Krankenhaus gekommen sein. „Die Angehörigen stehen natürlich völlig unter Schock“, sagte der Sprecher der Polizei.

Die verzweifelte Familie werde nun von einem Kriseninterventionsteam des DRK betreut und auch die Polizisten und Rettungskräfte haben Gesprächsangebote für die Seelsorge bekommen. (ras)

