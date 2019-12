Berlin. Greta Thunberg ist in Lissabon angekommen – doch sie muss nach Madrid. Ein Verein bietet ihr einen Esel. Doch sie hat schon eine Idee.

Greta Thunberg in Madrid angekommen – ohne Esel

Greta Thunberg hat es geschafft. Nachdem lange unklar war, ob sie es überhaupt zum UN-Klimagipfel in Madrid schaffen würde, ist die Klima-Aktivistin am Freitagmorgen endlich in Madrid angekommen. Dort werden am Freitagabend Hunderttausende Teilnehmer zu einer Protestkundgebung erwartet.

Greta war mit einem Nachtzug von Lissabon nach Madrid gereist. Vor der Demonstration werde die 16-Jährige noch eine Pressekonferenz geben, hieß es in Madrid. Der Klimamarsch soll am Freitag um 18 Uhr in der Nähe des Madrider Hauptbahnhofs Atocha starten und dann am weltberühmten Prado-Museum vorbei durch das Zentrum ziehen. Dadurch wird eine der wichtigsten Verkehrsadern Madrids quasi komplett lahmgelegt.

Greta Thunberg bekam Esel angeboten

Zuvor hatte ein Angebot eines religiösen Nachbarschaftsvereins aus der spanischen Gemeinde Talavera de la Reina nahe Toledo für Aufregung gesorgt: Er wollte der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg einen Esel zur Weiterreise von Lissabon nach Madrid zur Verfügung stellen.

„Wir sind uns der Wichtigkeit bewusst, die Welt für die Situation der Umwelt zu sensibilisieren und schließen uns Thunbergs Kampf an“, hieß es am Mittwoch auf der Facebookseite des Vereins „Asociación Fray Hernando de Talavera“. „Unsere Vorfahren haben dieses Fortbewegungsmittel benutzt und es war das umweltfreundlichste überhaupt.“ Neben dem Post war ein Foto eines örtlich aufgezogenen Esels zu sehen.

War Gretas Reise über den Atlantik gar nicht klimaneutral?

Die 16-jährige Thunberg war am Dienstag nach dreiwöchiger Segelreise über den Atlantik in Portugal eingetroffen. Die Aktivistin vermeidet Flugzeuge, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Trotz ihres klimafreundlichen Transportmittels hagelte es Kritik – die Reise sei gar nicht wirklich klimaneutral.

Der Grund: Seglerin Nikki Henderson, die Greta auf ihrer Reise nach Europa begleitete, musste mit dem Flugzeug von Großbritannien in die Vereinigten Staaten fliegen. An Board war außerdem das australische Youtuber-Paar, das Greta ihr Boot zur Verfügung gestellt hatte.

Greta Thunberg äußert sich zu Kritik

Ähnliche Kritik musste die junge Klimaaktivistin schon bei ihrer Hinreise einstecken. Um das Segelboot „Malizia II“, mit dem Greta nach New York gesegelt war, wieder zurückzubringen, mussten fünf Personen mit dem Flugzeug nach New York fliegen. Auch der deutsche Segelprofi Boris Hermann, mit dem Greta hingesegelt war, nahm das Flugzeug zurück.

Die 16-Jährige äußerte sich kürzlich zu den Vorwürfen: „Ich reise nicht so, weil ich möchte, dass alle das tun. Ich tue das, um eine Botschaft zu senden, dass es heute unmöglich ist, nachhaltig zu leben, und das muss sich ändern. Es muss viel einfacher werden.“

UN-Weltklimagipfel in Madrid

Thunberg ist nach Madrid gereist, um an der zweiwöchigen Weltklimakonferenz teilzunehmen. Begleitet wurde sie von mehreren portugiesischen Aktivisten, die genau wie die 16-Jährige an dem großen Klimamarsch im Zentrum Madrids teilnehmen wollen.

Im Vorfeld der reise gab es Unklarheiten, ob es die Klimaaktivistin überhaupt zur Konferenz schaffen würde. Sogar Eurowings bot Hilfe an – Greta hatte jedoch abgelehnt. (dpa/les)