Los Angeles. Billie Eilish hat bei den Grammys fünf Preise abgeräumt. Auch eine deutsche Band kann sich über einen der begehrten Preise freuen.

Grammys: Billie Eilish triumphiert in allen Hauptkategorien

Die US-Sängerin Billie Eilish hat bei den Grammy-Verleihungen in Los Angeles Preise in den vier wichtigsten Kategorien gewonnen und damit einige in der Musikszene überrascht: vor allem sich selbst.

„Gott, das ist so verrückt“, sagte Eilish und dankte ihren Fans: „Die Fans verdienen alles.“ Sie seien „der Grund, warum wir alle überhaupt hier sind“. Die 18-jährige Eilish bekam Auszeichnungen in den vier Hauptkategorien Kategorien „Bestes Album“ („When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“), „Beste Aufnahme“ und „Bester Song“ (beides für „Bad Guy“) und „Beste Newcomerin des Jahres“. Dazu gab es noch einen Preis für das beste Pop-Gesangsalbum.

Die Sängerin stellte damit die Rapperin Lizzo und den Rapper Lil Nas X in den Schatten, die ebenfalls als Favoriten in den Grammy-Abend gestartet waren. Beide erhielten jedoch auch Preise: Lizzo unter anderem für die „beste Pop-Solo-Performance“, Lil Nas X für die „beste Duo-/Gruppen-Performance“ und das „beste Musikvideo“.

Die NDR Big-Band kann sich über den Grammy von Randy Brecker freuen. Mit ihm spielte die Band ein Album ein. (Archivfoto) Foto: Sibylle Zettler Photographie / Sibylle Zettler

Über einen Grammy können sich auch deutsche Künstler freuen: die NDR Big-Band. Der Trompeter Randy Brecker wurde in der Kategorie „Bestes improvisiertes Jazz-Solo“ ausgezeichnet. Er bekam den Preis für seine Darbietung in dem Stück „Sozinho“ vom Album „Rocks“, das er gemeinsam mit der Big-Band des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufnahm.

Grammy-Awards 2020: Das sind die Gewinner in den wichtigsten Kategorien:

Beste Aufnahme: Billie Eilish – Bad Guy

Album des Jahres: Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Song des Jahres: Billie Eilish – Bad Guy

Newcomerin des Jahres: Billie Eilish

Beste Solo-Performance: Lizzo – Truth Hurts

Beste Pop-Duo-/Gruppen-Performance: Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road

Bestes Pop-Vocal-Album: Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Bestes Electro-Album: The Chemical Brothers – No Geography

Beste Rock Performance: Gary Clark Jr. – This Land

Bestes Rock Album: Cage The Elephant – Social Cues

Beste Metal Performance: Tool – 7empest

Beste Traditional R&B-Performance: Lizzo – Jerome

Bestes Urban Album: Lizzo – Cuz I Love You (Deluxe)

Bestes R&B Album: Anderson.Paak – Ventura

Beste Rap Performance – Nipsey Hussle feat. Roddy Ricch & Hit-Boy – Racks In The Middle

Bestes Rap Album – Tyler, The Creator – Igor

Bestes Comedy Album – Dave Chappelle – Sticks & Stones

Beste Soundtrack-Compilation – Lady Gaga & Bradley Cooper – A Star Is Born

Bestes Musikvideo: Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus – Old Town Road

Billie Eilish hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil ihr eine ganz besondere Ehre in der Musikwelt zuteil wird: Billie Eilish singt den Titelsong für den neuen James-Bond-Film. Zudem hat die Modekette H&M angekündigt, eine Kollektion mit Designs von Billie Eilish rauszubringen. (afp/ac)