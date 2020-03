Gedemütigt und verprügelt: Über Jahre hinweg wurde Antje Joel von ihrem Ehemann geschlagen. In ihrem Buch „Prügel – eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt“ beschreibt sie die entsetzliche Erfahrung. Ein Bericht, der fassungslos macht.

„Dies ist die Geschichte, wie mich ein Mann – und später ein zweiter – über Jahre erniedrigte. Mit Blicken, mit Worten, mit Fäusten“, schreibt Antje Joel in ihrem Buch. „Es war nicht irgendein Mann. Es war, wie man so sagt, meiner. Ich war mit ihm verheiratet, drei Jahre. Keine sehr lange Ehe – nur eine entsetzlich lange Zeit, um beleidigt, beschimpft und verprügelt zu werden.“

Die Frage, die sie quält: Warum ist sie nicht einfach gegangen?

Sie war noch ein junges Mädchen. Gerade mal 16 Jahre alt. Und sie wusste genau: Es war die ganz große Liebe. Dieser Mann war der richtige. Glaubte sie. Aber dann prügelte er sie, schlug sie bunt und blau.

Berichtet von ihrem Martyrium: Autorin Antje Joel. Foto: Marta Faye

Antje Joel, Jahrgang 1966, hat Gewalt und Erniedrigung erlebt. Und musste sich immer die Frage gefallen lassen, warum es dazu kommen konnte. „Noch 30 Jahre nach meiner sehr gewalttätigen ersten Ehe werde ich immer wieder mit der Frage konfrontiert, warum ich denn nicht einfach gegangen bin und wie ich denn bitte da hineingeraten bin“, sagt sie.

Umkehrung der Schuldzuweisung

Der Fokus liege nicht darauf, „warum ein Mann mir, einem damals 16-jährigen Mädchen, das angetan hat, sondern warum ich mir das habe bieten lassen“. Gegen diese Umkehrung der Schuldzuweisung schreibt die Freie Journalistin mit ihrem Buch an. Eine Umkehrung, die zu Äußerungen wie diesen führt: „Du musst ja ziemlich dumm gewesen sein“, habe neulich ein Mann zu ihr gesagt, dem sie von dem Buch erzählt hatte.

Millionen Frauen werden Opfer häuslicher Gewalt

In ihrem Buch „Prügel – eine ganz gewöhnliche Geschichte häuslicher Gewalt“ (Rowohlt) hat Joel das öffentlich gemacht, was Millionen Frauen erfahren: Prügel, Beschimpfungen, Beleidigungen, Erniedrigungen. „Jede dritte Frau wird in ihrem Leben Opfer von häuslicher Gewalt“, sagt sie. Und das seien nur die, von denen die Polizei weiß. Nahezu jede zweite Frau würde schweigen über „den häuslichen Terror“, den sie erlebe.

Erschütternder Bericht über die Angriffe ihres Mannes

Ihre Erinnerungen an die Momente der Prügel erschüttern. Noch als sie hochschwanger war, habe ihr Mann zugeschlagen. Sie schreibt: „Er presst seine bebende, schnaufende Nase gegen meine. Seine Stirn gegen meine. Schmerz durchfährt meinen Knochen. Mein Kopf in einer Schraubzwinge zwischen seinem Kopf und der Wand. Ich will weg. Kann nicht. Ich will sprechen. Kann nicht. Mein Hirn ist leer. Mein Hirn ist zu voll.“

Ein Gedanke beherrscht sie geradezu: „Je schneller er zuschlagen wird, umso schneller ist es vorbei.“ Manchmal habe sie zurückgebrüllt. Ihn verlacht. Verspottet. Um ihn zu provozieren. „Geschlagen werden ist besser, als auf das Geschlagenwerden zu warten.“

Auf einmal bezeichnete sie sich selbst als Schlampe

Ihr Selbstwertgefühl sank immer stärker. Bis sie die Demütigungen selbst an sich weiter gab: „Ich bin faul. Ich bin dumm. Ich bin eine Zumutung von einer Ehefrau.“ Sie fühlte sich als miserable Mutter. „Ich bin eine Schlampe. Eine Blamage. Ich bin ein Witz!“ Gedanken, die ihr durch den Kopf gingen, als er brüllend und in Unterhose vor ihr stand. Die Wut, die in ihr aufkam, richtete sich nicht gegen ihn, sondern immer gegen sich selber. „Ihm reicht’s! Mich hält keiner aus. Nicht mal so ein gutwilliger, geduldiger Mensch wie er es ist.“

Seine Erniedrigung wurde ihr Selbsthass. Sie kann nicht weglaufen. Sie ist ja selbst Schuld. Die Prügel sind nur konsequent für eine wie sie. Er schlägt und würgt sie. „Er greift meinen Hals mit der rechten Hand und drückt zu. Sein Gesicht vor meinem ist kein Gesicht mehr. Es ist eine Fratze. Ich röchle. ‘Halt’s Maul!’, schreit er. ‘Ich warne dich. Bring’s nicht auf die Spitze!’“

Warum die Nachbarn keine Hilfe waren

Dann hört sie das Klopfen. Es kommt von unten. Von der Wohnung unter ihrer Wohnung. Da wohnt ein Pärchen. Er mit Vollbart. Sie mit Kurzhaarfrisur. Sie fand sie okay. Für ihren Mann waren es die „Müslifresser“ oder „Weltverbesserer“. Irgendwann fand sie die beiden auch nur Scheiße.

Einmal habe die Nachbarin sie angesprochen und gefragt: „Geht das auch mal etwas leiser bei euch da oben – du weißt schon.“ Die Nachbarin habe also genau gewusst, was „da oben“ abging, so Joel. Sie, Joel, habe sich dann einfach dumm gestellt. Aber innerlich war sie nicht die Coole. „Ich dachte: Ich breche hier gleich auf der Stelle zusammen. Selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte gar nicht wirklich was sagen können. Mein Kinn zitterte, meine Kehle war dicht.“

„Ich war seine Geisel“

Warum hat sie sich nicht zu einem anderen Zeitpunkt der Nachbarin anvertraut? Ihr gesagt, was wirklich passiert? „Na eben genau darum: Was denn sagen zu jemandem, der verlangt, dass man sich leiser verprügeln lässt!“ Wenn nicht zu ihr, warum hat sie sich nicht gegenüber ihren Freundinnen oder Eltern geöffnet? Aus Angst, sagt sie. „Ich schwieg, weil ich mich fürchtete.“ Sie fürchtete sich vor ihren Eltern, Freunden, Arbeitskollegen. „Vor Stirnrunzeln, hochgezogenen Augenbrauen und Kommentaren.“

Und sie fürchtete sich vor der Frage, warum sie sich das gefallen lässt. War sie nicht die kühle, clevere, selbstbewusste Frau? Das war sie. Aber sie war mehr. „Ich fühlte mich abhängig von ihm.“ Und dagegen konnte sie nichts tun. „Ich war seine Geisel.“

Ein Geiselnehmer, der willkürlich zuschlug. „Zack, zack, zack. Ich heule, krümme mich auf dem Boden, versuche, mich vor den Tritten zu schützen. Was dumm ist, dummdummdumm. Jeder Versuch, mich zu entziehen, macht ihn nur noch wilder.“

Ein schweißnasser Riese in Unterhose jagt eine stolpernde junge Frau

Es war Oktober 1987. Der Wendepunkt in ihrem Leben. Da bricht sie aus. „Es sind nur zwei, drei Schritte zur Wohnungstür. Ich drücke die Klinke und stürze die Treppen hinunter. Ich schaffe es bis zum ersten Absatz, in Hör- und Sichtweise der Tür unserer Klopfer-Nachbarn. Noch eine Stufe, zwei. Hinter mir poltert es. Ich drehe mich, dumm wie ich bin, um.“

Das Bild, das sich ihr zeigt, habe sich ihr unauslöschlich eingeprägt: „P., lang und dünn, wie er die Stufen hinuntergeflogen kommt, in riesigen mühelosen Sätzen, als trüge er Siebenmeilenstiefel. Tatsächlich trägt er nur Boxershorts.“

In dieser ausweglosen Situation sah sie noch „für den Bruchteil einer Sekunde die grässliche Komik der Situation: ein schweißnasser, keuchender Riese in Unterhose jagt eine stolpernde, lächerlich kreischende junge Frau. Wären wir eine Fernsehshow, würden jetzt alle lachen. Bevor ich mitlachen kann, reißt mich die Wucht seines Körpers zu Boden. In Nullkommanichts ist er wieder auf den Beinen. Schlägt und tritt jetzt mit solcher Macht zu, das habe ich noch nicht erlebt. Und das will was heißen.“

„Rühr dich ja nicht vom Fleck, blöde Kuh, ich zieh mir was an, und dann bist dran“

Sie kam nicht hoch und auch nicht weg. Saß vor der Nachbarwohnung, geprügelt von einem Mann in Unterhose. „Rühr dich ja nicht vom Fleck, blöde Kuh, ich zieh mir was an, und dann bist dran“, sagte er. Doch sie rührte sich vom Fleck.

Sie, die Niete im Schulsport, rennt um ihr Leben. Und rennt und rennt. Rennt mit aufgeplatzten Lippen in die Kälte. Ohne Jacke, ohne Geld, ohne ihre Kinder. „Mein Gott, ich bin eine erbärmliche Mutter. Und was das Allererbärmlichste ist: Es ist mir für den Moment egal.“

Tina Turner und das Ehe-Elend

Auch sie wurde von ihrem Mann verprügelt: Pop-Ikone Tina Turner. Foto: Herbert P. Oczeret / dpa

Ihr Buch ist kein Therapiebuch, sagt Antje Joel. Es ist ein Buch über die Hölle, die sie erlebt hat – und ein Sachbuch. Joel hat nicht nur über ihre Situation geschrieben. Sie, die jetzt einen Studiengang zum Thema Gewalt gegen Frauen belegt hat und ihren Master macht, hat recherchiert über Gewalt gegen Frauen insgesamt, arbeitet statistisches Material auf, zitiert Wissenschaftler und beleuchtet und berichtet ausführlich über das Ehe-Elend eines der größten Rockstars der Welt – Tina Turner.

Eine Dokumentation und viele Interviews mit Tina und Ike Turner hat sie darüber gesehen. Besonders irritiert habe sie immer die Frage, die viele Tina Turner stellten. Die Frage nach dem „Warum“. Für Joel ist das keine Frage, die eine Berechtigung hat. „Welche Antwort könnte Turner geben?“ Vielleicht so etwas wie „Ach so, mein Mann schlug mich, wenn er von der Arbeit nach Hause kam und die Wohnung nicht genügend aufgeräumt war.“

Eifersucht, Respektlosigkeit gegenüber Frauen – die Warnsignale gewalttätiger Männer

Wieso verlieben sich Frauen in Männer, die ihnen Gewalt antun? Diese Frage kursiert – und suggeriert schon in der Fragestellung, dass Frauen eine Mitschuld trifft. Wobei sie sich ja nicht in den Schläger verlieben, sondern in einen meist sehr charmanten Menschen, der irgendwann nicht mehr der Übermensch und die große Liebe ist, sondern ein Gewalttäter. Die Frage also müsste eher lauten: Warum werden Männer zu Gewalttätern?

Frauen sollten auf Warnsignale achten, schreibt Joel. Und listet sie ganz genau auf. Dazu zählen unter anderem: Kontrolle, Eifersucht, eine zu schnelle Bindung, unrealistische Erwartungen, unerwartete Großzügigkeit, Respektlosigkeit gegenüber seiner früheren Partnerinnen, negative Einstellungen gegenüber Frauen.

Nach der Prügelerfahrung lebte sie kurz bei einer Freundin und kurz bei ihren Eltern. Dann zog sie in eine eigene Wohnung. Sie ging zu einem Therapeuten und arbeitet daran, „wie ich gut gelaunt und mit viel Humor von meinen Gewalterfahrungen erzählen kann“ – schreibt sie voller Ironie.

Warum „einfach weggehen“ in der Wirklichkeit so schwierig ist

Diese ewige Frage, warum diese Frauen nicht einfach gehen, sei ein Zeichen, wie wenig die Gesellschaft verstanden hat. „Als ob Frauen einfach nur gehen bräuchten! Dazu muss man verstehen, welche Abhängigkeitsverhältnisse die Beziehung mit einem Gewalttäter beherrschen.“

Und selbst wenn die Frauen „einfach gehen“, wie sieht die Zukunft aus? Es gibt zu wenig Frauenhausplätze, 60 Prozent der Väter zahlen keinen Unterhalt. „Einfach gehen“ bedeutet häufig, „dass Frauen lange, lange Zeit an der Armutsgrenze leben müssen“.

Und das Schlimmste: „75 Prozent der massivsten Angriffe gegen Frauen, Mord inklusive, erfolgen in der Trennungsphase oder nachdem die Frau gegangen ist. Es sind nämlich die Männer, die nicht gehen. Sie lassen die Frauen nicht in Ruhe.“

Anmerkung der Redaktion:

Wenn Sie oder jemanden, den Sie kennen, unter einer ähnlichen Situation leidet, wenden Sie sich umgehend an das Hilfetelefon des Bundesfamilienministeriums: 08000 116 016 oder online unter hilfetelefon.de.

Häusliche Gewalt – mehr zum Thema:

Anfang des Jahres veröffentlichte das Bundeskriminalamt neue erschreckende Zahlen: Alle drei Tage stirbt in Deutschland eine Frau durch häusliche Gewalt. Kritiker bemängeln, dass die Bundesregierung zu wenig zum Schutz von Frauen unternehme. Auch an der Sicht der Gesellschaft auf das Thema muss noch viel gearbeitet werden. Ein Negativbeispiel kam Ende 2019 von einer Frauenzeitschrift: „Blaue Flecke“: „Tina“ druckt frauenverachtendes Horoskop.