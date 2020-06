Anklage: In der Essener City 16-Jährige sexuell bedrängt

Essen Aus einem freundlichen Kontakt zwischen fünf Männern und drei Mädchen soll es zum sexuellen Übergriff gekommen sein. Jetzt begann der Prozess.

Die Stimmung war gut zwischen den fünf jungen Männern und den drei Mädchen in der Essener City. Doch plötzlich soll Omar M. eine 16-Jährige bedrängt und sexuell genötigt haben. Auf Vergewaltigung lautet am Donnerstag vor der XXIV. Essener Jugendschutzkammer der Vorwurf gegen den 24-Jährigen. Er bestreitet die Tat, spricht von einvernehmlichen Küssen: "Nichts war gegen ihren Willen."

Die 16-Jährige selbst wird am ersten Prozesstag nicht gehört, weil sie ihrer Zeugenladung nicht gefolgt ist. Schon bei der Polizei, so Richterin Ute Postert, war es schwierig, die jungen Damen zu vernehmen. Jetzt soll die heute 18-Jährige zum nächsten Termin vorgeladen werden und 150 Euro Ordnungsgeld zahlen.

"Schnick, Schnack, Schnuck" gespielt

Laut Anklage hatte Omar M., der heute in Hessen lebt, mit vier Freunden am Sonntag, 11. März 2018, die Essener City besucht. Etwa in Höhe des Domes seien sie gegen 19 Uhr auf drei Mädchen gestoßen. Sie seien ins Gespräch gekommen, hätten ihnen Eis gekauft. Dann seien sie zu der "abgelegenen Straße" Am Zwölfling gegangen und hätten dort "Schnick, Schnack, Schnuck" gespielt. Verlor eines der Mädchen, hätte es geküsst werden dürfen, heißt es. Und so habe Omar S. die 16-Jährige einvernehmlich geküsst.

Als die Mädchen sich aber verabschiedeten, habe er weitergemacht. Er habe zunächst an ihrem Hals gesaugt und ihren Widerstand ignoriert. Dann habe er trotz Ablehnung ihr Oberteil hoch geschoben und seine Hand in ihre Hose gesteckt. Mit dem Finger sei er eingedrungen. Juristisch ist das die Vergewaltigung. Schließlich habe er "für fünf Sekunden" noch ihre Hand genommen und in seine Hose gesteckt.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Eine üble Tat - wenn sie denn stimmt. Omar M. weist er die Vorwürfe eindeutig zurück. Er sagt, es seien viele Menschen in der City gewesen. Tatsächlich hätten die Mädchen seine Freunde und ihn angesprochen. Auch der Vorschlag, "Schnick, Schnack, Schnuck" mit Kuss-Einsatz zu spielen, sei von den Mädchen gekommen. Alles sei freiwillig gewesen: "Sie wollte es."

Nachher hätten sie die Mädchen noch zum Bus begleitet. Er habe der 16-Jährigen seine Handynummer gegeben. "Hätte ich was gemacht, hätte ich ihr doch nicht die Nummer gegeben", sagt er. Warum er falsch beschuldigt werde, wisse er nicht. Obwohl er nicht in U-Haft sitzt, hat er sich dem Verfahren gestellt. Der gebürtige Libanese, bislang nicht vorbestraft: "Ich bin seit fünf Jahren in Deutschland. Nicht, um Probleme zu bereiten, sondern um besser zu leben."

Richterin mit leichten Zweifeln

Richterin Postert äußert leichte Zweifel: "Man trifft fremde Mädchen und küsst sich gleich. Das finde ich ungewöhnlich." Mag sein, aber ausschließen wird die Kammer ein solches Verhalten auch nicht.

Widersprüche kann das Gericht am ersten Tag nicht aufklären, weil die Zeugin fehlt. In der Polizeimeldung vor zwei Jahren hieß es, "die Männergruppe" habe die Mädchen "bedrängt und unsittlich berührt". Die Mädchen seien auch nur entkommen, weil sie sich "mit Tritten und Schlägen" befreit hätten. Das beruhte wohl auf den Angaben der Mädchen. In der Anklage ist davon keine Rede mehr. Fragen, die vielleicht am nächsten Prozesstag geklärt werden, wenn das mutmaßliche Opfer vernommen wird.