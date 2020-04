Falschnachrichten kursieren immer wieder. Oft stecken sogar böse Absichten dahinter. Wir zeigen im Video zehn Tipps, wie Sie Fake News auf WhatsApp oder in sozialen Medien wie Facebook aus dem Weg gehen.

Fake News: So erkennen Sie Coronavirus-Lügen

Karlsruhe. Betrüger nutzen die Verunsicherung durch die Corona-Krise. Eine Fake-Mail des Gesundheitsministeriums kann schlimmen Schaden anrichten.

In der Coronavirus-Pandemie wollen Netzbetrüger offenbar verunsicherte Bürger erpressen. Durch Deutschland schwappt derzeit eine gefährliche Welle mit Spam-E-Mails, die vermeintlich vom Bundesgesundheitsministerium von CDU-Politiker Jens Spahn stammen.

In den E-Mails werden die Empfänger aufgefordert, sich ein geändertes Antragsformular für „Familien- und Krankenurlaub“ anzuschauen, das der Mail als Word-Dokument in der Anlage beigefügt wurde. Der Computerviren-Experte Christoph Fischer warnt davor, diesen Anhang zu öffnen: „Die Datei ist aber infiziert und lädt den Trojaner Trickbot nach.“

Das Trojaner-Programm helfe den Betrügern dabei, den Rechner ihrer Opfer zu verschlüsseln – um abschließend ein Lösegeld zu erpressen.

Merkel: "Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen Merkel- Wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen

Coronavirus-Krise: Experte warnt vor Spam-E-Mails des Gesundheitsministeriums

Die gefälschte E-Mail sehe auf den ersten Blick authentisch aus, warnte Fischer. „Hoffentlich löst das nach Ostern keine große Infektionswelle aus, wenn die Leute im Homeoffice dann diese gefährliche Spam-Mail vorfinden.“

Anfang des Monats hatte bereits das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor gefährlichen Spam-Mails mit angeblichem Corona-Bezug im Dateianhang gewarnt, die Schadprogramme verbreiten. Nach einer erfolgreichen Infektion könnten die Angreifer in das Online-Banking der Nutzer eingreifen oder Zugriff auf Unternehmensnetzwerke erlangen, um sensible Informationen auszuspähen oder Daten zu verschlüsseln und dann die Opfer zu erpressen.

Mit Online-Shops machten sich Betrüger zudem die derzeit erhöhte Nachfrage nach Schutzbekleidung oder Atemmasken zunutze. Diese Waren würden nach Bestellung und Bezahlung nicht geliefert oder seien von schlechter Qualität.

(dpa/phb)

Hier erfahren Sie die wichtigsten Informationen zur Coronavirus-Pandemie in Deutschland: