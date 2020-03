Tötensen. Ein Mann wollte sich offenbar Zutritt zu Dieter Bohlens Villa in Tötensen verschaffen. Die Polizei stellte ihn auf dem Grundstück.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen auf einem Grundstück in Tötensen in der Nähe von Hamburg einen stark alkoholisierten Mann gestellt. Der 21 Jahre alte Münchner soll sich Zutritt zu einem durch Zäune gesicherten Grundstück verschafft und eine Fensterscheibe am Gebäude beschädigt haben.