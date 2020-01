Berlin Vor einer Woche starb der Vater von Schauspieler Dwayne Johnson. In einer bewegenden Nachricht hat sich "The Rock" jetzt an seine Fans gewandt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dwayne Johnson dankt Fans für ihre Unterstützung

Schauspieler Dwayne Johnson ("Fast & Furious") bedankt sich bei seinen Fans für Anteilnahme am Tod seines Vaters. "Mein Herz ist voller Dankbarkeit", sagt der 47-Jährige in einem Video auf Instagram.

Johnsons Vater, Ex-Profi-Wrestler Rocky Johnson, war in der vergangenen Woche im Alter von 75 Jahren gestorben. Dwayne Johnson, als "The Rock" berühmt, bedauert in dem Video, dass er sich von seinem Vater nicht habe verabschieden können: "Ich würde alles dafür geben, ihm eine dicke, fette Umarmung und einen dicken, fetten Kuss geben zu können."

Zur Todesursache seines Vaters sagt Johnson, dass sein Vater einen Herzinfarkt infolge einer Venenthrombose erlitten habe. Rocky "Soulman" Johnson, wie er sich während seiner aktiven Wrestler-Karriere nannte, wurde 1944 in Kanada geboren. Sein größter Erfolg war laut World Wrestling Entertainment (WWE) der Sieg bei der "World Tag Team Championship" 1983 im ersten afroamerikanischen Team.

Posts von Dwayne Johnson lassen auf ein enges Verhältnis zu seinem Vater schließen. Zum Vatertag veröffentlichte er etwa ein altes Foto von sich und seinem Vater auf Instagram, darunter schrieb er: "Du hast du mich zu dem gemacht, der ich heute bin."