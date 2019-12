Dating-Apps boomen: Die Lust auf Familie zwischen den Jahren

Für viele Menschen beginnt das Fest mit einem Satz bunter Bettwäsche, mit dem sie eine Decke und ein Kissen beziehen, oft in ihrem alten Kinderzimmer, in dem an der Wand noch das Michael-Jackson-Poster hängt. Bis zur Bescherung sind es dann etwa noch vier Stunden. Man plaudert mit den Verwandten, trinkt schon mal ein Glas Wein, tut so, als wenn man in der Küche mithilft, nascht aber eigentlich nur vom Schneidebrett.

Spätestens nach 48 Stunden hören die meisten auf mit höflichen Floskeln und fangen an, in ihre alten Rollen zurückzufallen. Das hat eine Studie der George Washington University School of Medicine bestätigt. „Dieses Verhalten dient dazu, das Familiensystem aufrechtzuhalten“, erklärt die Wissenschaftlerin Pooja Lakshmin.

Der Bruder holt wieder gemäßigt peinliche Geschichten von früher hervor, die Mutter ist wieder überbesorgt, der Vater versucht, alle bei Laune zu halten. Denn Menschen neigen an kalten Tagen in warmen Räumen grundsätzlich zu Nostalgie, hat eine internationale Forschergruppe um die Chinesin Xinyue Zhou und den Niederländer Ad Vinger­hoets herausgefunden. Und plötzlich ist es wieder da, bestenfalls: das Gefühl, zu Hause zu sein.

„Heimat ist ein Anker, gerade in Zeiten ständiger Beschleunigung“

Die Autorin Ilka Peemöller als kleines Mädchen am Weihnachtsabend bei ihrer Familie in Norddeutschland. Foto: Ilka Peemöller

Heimat ist dabei nicht nur ein Ort, sondern vielmehr eine Sehnsucht – diesem Gedanken hat die Autorin Ilka Peemöller ein ganzes Buch gewidmet. Für „Heimat – Wo das Herz zu Hause ist“ (Goldmann) interviewte sie 35 prominente Deutsche wie Udo Lindenberg oder Heino und Wotan Wilke Möhring.

„Heimat ist gerade in Zeiten von ständiger Beschleunigung und Reisen die Verwurzelung, der Anker, der uns Halt gibt“, sagt Peemöller. So habe der Schauspieler Wotan Wilke Möhring sein Elternhaus in einem Wald in Herne wieder in Familienhand gebracht und nutzt es nun für sich und seine Kinder.

Die Politikerin Claudia Roth feiert nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 2013 mit ihren Schwestern. „Je älter ich werde, desto häufiger zieht es mich zurück nach Bayern“, sagt sie. „Heimat lässt einen nie los, und immer wieder besinnen die Menschen sich darauf zurück“, erklärt Peemöller. Es sei das Fest, an dem alle Wege nach Hause führen.

Die Journalistin selbst fährt Weihnachten von Berlin aus nach Hause zu ihrer norddeutschen Familie in ein Dorf in Schleswig-Holstein. „Das hat bisher immer geklappt. Wie auch mein Vater immer sagt: Es gibt kein Jahr, in dem die Peemöllers Weihnachten nicht zusammenkommen.“

Dating-Plattformen boomen um den Jahreswechsel

Dabei erwarten einen bei der Heimkehr nicht nur geliebte Menschen, sondern auch Konflikte. Rund 61 Prozent klagen laut einer Umfrage der American Psychological Association an den Feiertagen über Beziehungsprobleme. Über ein Drittel (35 Prozent) sind an Weihnachten öfter verärgert oder wütend.

Dating-Plattformen geben an, dass sie um den Jahreswechsel die meisten Neuanmeldungen haben. Laut einer Umfrage ist die Gefahr, von seinem Partner verlassen zu werden, im Dezember am höchsten. Was kann Tinder? Influencerin berichtet von Erfahrungen.

Weihnachten zu Hause war für Niedecken „hochexplosiv“

Das Buch „Heimat – Wo das Herz zu Hause ist“ ist beim Goldmann-Verlag erschienen. Foto: Ilka Peemöller/Goldmann / Goldmann

„Das war immer eine hochexplosive Stimmung“, erinnert sich auch BAP-Sänger Wolfgang Niedecken in einem Interview an die Weihnachten seiner Kindheit. „Es genügte ein falsches Wort, dann hing der Haussegen schief“, sagt der Musiker.

„Vielleicht hat das mit dazu geführt, dass ich ein Weihnachtsmuffel bin.“ Dann bleibt er bei einem vorweihnachtlichen Spaziergang mit dem Reporter durch Köln doch vor seinem Elternhaus stehen: „Ich hatte hinten das letzte Zimmer“, sagt er und deutet auf die zweite Etage.

Paartherapeut: Gute Freunde lockern die Familiendynamik auf

Der Paartherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger weiß aus Berichten seiner Patienten: „Weihnachten bedeutet oft Stress für alle Beteiligten.“ Geschenke werden in letzter Minute gekauft, das Festessen mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Gerade wenn Kinder involviert sind, verfallen viele einem hohen Grad von Perfektionismus, was Harmonie und Zusammensein angeht.

Krüger rät, gute Freunde und Bekannte einzuladen, um die spannungsgeladene Familiendynamik zu lockern. „Wenn sich die steifen Rituale auflösen, ist der Familie die Komik vieler Misslichkeiten wieder zugänglich.“

Heimat und Zuhause könnten dann wieder erlebt werden, statt nur eine Sehnsucht zu bleiben.

