Berlin/Oslo. Der Corona-Alarm auf der Aida Aura war unbegründet. Doch der Krisenstab warnt: Das Quarantäne-Risiko auf Kreuzfahrtschiffen ist erhöht.

Das Auswärtige Amt erklärt nach einem Beschluss des Krisenstabes der Bundesregierung in seinen Reisehinweisen, dass auf Kreuzfahrtschiffen ein erhöhtes Quarantäne-Risiko besteht

Zuvor hatte erneut ein Kreuzfahrtschiff wegen des Coronavirus für Aufregung gesorgt: Auf einem vor Norwegen liegenden Aida-Kreuzfahrtschiff gab es einen Verdachtsfall, der sich aber nicht bestätigte

Das Kreuzfahrtschiff musste eine Pause machen, es lag vor der norwegischen Stadt Haugesund

Ein Paar wurde isoliert und auf das Sars-CoV-2 getestet

Am Dienstag stellte sich dann heraus, dass es sich um einen Falschalarm handelte

„Diamond Princess“, „Costa Smeralda“, „Westerdam“ – das Coronavirus hat bereits den Fahrplan mehrerer Kreuzfahrtschiffe durcheinandergewirbelt. Nun traf es vorübergehend auch die Aida Aura getroffen. Wie die ARD berichtete, seien die beiden Passagiere nicht infiziert. Dennoch: Der Krisenstab der Bundesregierung erklärte am Mittwoch: „Das Auswärtige Amt nimmt in seinen Reisehinweisen auf, dass auf Kreuzfahrtschiffen ein erhöhtes Quarantäne-Risiko besteht.“

Nach Angaben von Aida Cruises hat die Aida Aura mit rund 1200 Menschen an Bord noch am Dienstagnachmittag den Hafen der norwegischen Küstenstadt Haugesund verlassen.

Weil zunächst nicht auszuschließen war, dass sich zwei deutsche Passagiere der Aida Aura mit dem Coronavirus angesteckt hatten, lag das Schiff im Hafen der norwegischen Küstenstadt Haugesund. Wie die Kreuzfahrtreederei Aida Cruises in Rostock mitteilte, handelte es sich bei den Passagieren um ein Paar.

„Sie hatten keine Symptome und wirkten gesund“, sagte der Arzt Teis Qvale, der die beiden Passagiere am Montag bei der Entnahme der Proben für den Test getroffen hatte, der Nachrichtenagentur AFP. Beide Passagiere wurden zunächst in ihrer Kabine unter Quarantäne gestellt.

Einer der beiden habe in der vergangenen Woche in einer Einrichtung gearbeitet, in der inzwischen zwei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Lesen Sie hier: Alle neuen Entwicklungen zum Coronavirus im Newsblog.

Coronavirus-Verdacht auf Aida: Deutsche müssen in Kabine bleiben

Die Aida Aura hätte eigentlich am Montagabend Richtung Bodø aufbrechen sollen. Die Reederei bat den Hafen, noch einen Tag länger bleiben zu können, bis das Untersuchungsergebnis vorliegt. Die Passagiere mussten an Bord bleiben, das betroffene Paar war von den übrigen Gästen an Bord isoliert worden.

Tausende Passagiere waren auf dem Kreuzfahrtschiff „Diamond Princess“ unter Quarantäne. Foto: --- / dpa

Die „Aida Aura“ war am 29. Februar von Hamburg aus zu einer Reise entlang der norwegischen Küste aufgebrochen. Am Montag erreichte das Schiff seine erste Station, Haugesund an der Südwestküste Norwegens.

Wegen der Sars-CoV-2-Ausbreitung hat der Seehafen Kiel die für Mittwoch geplante Eröffnung eines neuen Kreuzfahrtterminals abgesagt. Dies bestätigte ein Sprecher am Dienstag. Zuvor hatten mehrere regionale Medien darüber berichtet. Die Ankunft des ersten Kreuzfahrtschiffes in der neuen Saison sei nach wie vor für den 26. April geplant, sagte der Hafensprecher.

Aida-Kreuzfahrtschiff gestoppt – Karte zeigt Standort

Eine Google-Karte zeigt, wo die Stadt genau liegt.

