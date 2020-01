Duisburg/Dortmund/Oberhausen/Bottrop. Dichter Nebel hat in der Silvesternacht viele Massenkarambolagen verursacht. An einem Unfall auf der A3 bei Lirich waren 18 Pkw beteiligt.

A2, A3 und A43: Nebel und Eis verursachen Massenkarambolagen

Dichter Nebel und Glatteis haben in der Silvesternacht für zahlreiche Unfälle gesorgt: Allein an einer Massenkarambolage auf der A3 zwischen Lirich und dem Kreuz Kaiserberg waren 18 Fahrzeuge beteiligt. 13 Personen wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. Gegen 3.10 Uhr war die Feuerwehr zur A3 ausgerückt. Die Einsatzstelle verteilte sich über mehrere hundert Meter.

Die Patienten wurden durch mehrere Notärzte versorgt und mit Rettungswagen auf Krankenhäuser verteilt. Die Feuerwehr Oberhausen schickte einen Bus zur Einsatzstelle, in dem sich die unverletzten Autofahrer aufwärmen konnten. Zudem versorgte die Freiwilligen Feuerwehr die zahlreichen Beteiligten mit warmen Getränken. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. In Fahrtrichtung Köln ist die A3 noch bis in den Vormittag andauern, hieß es.

Fast zeitgleich krachte es in der Nacht auch auf der A42 zwischen Bottrop und Oberhausen. Dort fuhren zwei Autos im Nebel aufeinander auf. Neun Menschen erlitten Verletzungen, einer von ihnen wurde laut Feuerwehr schwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser. Zur Unfallzeit soll die Sichtweite nur etwa fünf Meter betragen haben. Die A 42 war zeitweise voll gesperrt, wurde später aber wieder frei gegeben.

A2 in Höhe Lanstop nach zwei Massencrashs noch immer gesperrt

In Dortmund ist die A2 auf dem Autobahnabschnitt zwischen dem Kreuz Dortmund Nord-Ost und der Anschlussstelle Lanstrop nach zwei Unfällen in der Silvesternacht voraussichtlich bis 11 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Um 1.46 Uhr waren dort zunächst in Richtung Hannover zunächst drei Pkw ineinander gekracht. Sechs Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Zeitgleich ereignete sich auch auf der Gegenfahrbahn in Richtung Oberhausen ein schwerer Unfall: 15 Autos fuhren in der dichten Nebelwand ineinander. Dabei wurden nach ersten Angaben der Polizei Dortmund 20 Personen leicht verletzt. Die Autobahn in dem Bereich ist wegen der anhaltenden Bergungsarbeiten und anhaltender Straßenglätte noch immer in beide Richtungen gesperrt.

Auch auf Dortmunder Stadtgebiet habe der Nebel viele Unfälle verursacht, berichtete ein Polizeisprecher am Neujahrsmorgen. Bei einem schweren Unfall auf der B236 wurde ein Beifahrer am frühen Morgen lebensgefährlich verletzt: Der Fahrer war mit seinem Opel auf der Brackeler Straße in Richtung Asseln vor einer Nebelbank stehen geblieben, weil er nichts mehr habe sehen können. Ungebremst fuhr dann ein nachfolgendes Fahrzeug auf den stehenden Pkw auf. (dpa/red)