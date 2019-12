Lüdenscheid: Bierflaschen bei Tempo 70 auf Auto abgestellt

Die Polizei in Lüdenscheid hat Samstagnacht eine Gruppe junger Männer angehalten, die ein Auto in ein gefährliches Partymobil verwandelt hatten.

Lüdenscheid. Bei Tempo 70 haben sich junge Männer in Lüdenscheid in die geöffneten Autofenster gesetzt und das Dach als Tisch für ihre Bierflaschen genutzt.

Partymobil extrem: Während sie bei voller Fahrt in den geöffneten Fenstern eines Autos saßen, soll eine Gruppe junger Männer das Dach als Biertisch zweckentfremdet haben: Nach Zeugenangaben war die Gruppe mit rund 70 Stundenkilometern unterwegs.

Zeugen hatten das in Schlangenlinien fahrende Auto auf der die L 561 zwischen Lüdenscheid und Herscheid gesehen und die Polizei alarmiert. Wie die Behörde am Montag mitteilte, flog bei der Aktion Samstagnacht eine Bierflasche „nur haarscharf an einem anderen Wagen vorbei“.

Fahrer war nach Polizeiangaben „nüchtern und kooperativ“

Die eingesetzten Streifenwagen hätten das gesuchte Fahrzeug in der Nähe gefunden. Der 19-Jährige am Steuer war laut Polizei nüchtern und „kooperativ“. Seine drei 18 beziehungsweise 19 Jahre alten Beifahrer hingegen provozierten die Beamten – auch als der Wagen weiterfuhr.

„Aufgrund dieser Beleidigungen stoppte die Streife den Wagen später in Lüdenscheid erneut“, so die Polizei. Das Straßenverkehrsamt soll nun festzustellen, ob der Fahrer und seine Freunde zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet sind.