Die Kölner Polizei fahndet nach einem Tatverdächtigen, der am Montag in Köln einen Mann schwer verletzt haben soll.

Köln: Mann nach Angriff schwer verletzt, Fahndung läuft

In Köln läuft zurzeit ein Großeinsatz, nachdem am Montagvormittag ein Mann in der Nähe eines Berufskollegs schwer verletzt wurde. Der Angriff hat sich im Umfeld der Kreuzung Linden- und Brüsseler Straße ereignet.

Medienangaben, wonach der Mann mit einem Messer angegriffen wurde, bestätigte die Kölner Polizei nicht. Ebenso sei unklar, ob der schwer verletzte Mann in Lebensgefahr schwebe. Nach notärztlicher Versorgung sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher.

Aktuell läuft die Fahndung nach einem Tatverdächtigen, zu dem man ebenfalls noch keine näheren Angaben machen könne. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und sperrte einige Bereiche rund um den Tatort ab.