Eine 17-Jährige steht unter dem Verdacht, die tödliche Gasexplosion in diesem Mehrfamilienhaus in Lienen vorsätzlich herbeigeführt zu haben.

Tatverdacht Feuerwehrmann starb bei Gasexplosion – 17-Jährige in U-Haft

Lienen. Die tödliche Gasexplosion in Lienen im Februar ist womöglich vorsätzlich von einer 17-Jährigen herbeigeführt worden. Das Mädchen sitzt in U-Haft.

Knapp drei Monate nach einer tödlichen Gasexplosion in einem Wohnhaus im münsterländischen Lienen haben die Ermittler eine Tatverdächtige festgenommen: Eine 17-jährige Bewohnerin des Hauses stehe unter dringendem Verdacht, die Explosion vorsätzlich herbeigeführt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Die Jugendliche sei am Dienstag festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe sofort Haftbefehl "wegen des Verdachts des Mordes, in Tateinheit mit versuchtem Mord, dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit Todesfolge und Sachbeschädigung" erlassen.

Jugendliche soll Gas aufgedreht und Kerze angezündet haben

Die 17-Jährige soll im Keller des Hauses eine Gasflasche aufgedreht und eine Kerze angezündet haben. Später hatten Nachbarn wegen Gasgeruchs die Feuerwehr alarmiert. Als die Feuerwehr das Haus untersuchte, kam es zur Explosion; ein 19-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann wurde im Keller verschüttet und tödlich verletzt. Das Mädchen wie auch seine Familie waren zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause.

"Das Motiv für die vorgeworfene Tat ist noch unklar", sagt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Hintergründe könnten "in einer möglichen psychischen Labilität der Jugendlichen zu finden sein". Die 17-Jährige bestreitet die Tatvorwürfe. "Sie habe die Gasflasche noch nie gesehen", erklärt der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Thomas Götze.

17-Jährige bestreitet die Tat: Gasflasche angeblich noch nie gesehen

Am Ventil der Gasflasche hatten Experten vom LKA DNA-Spuren gefunden. "Ein Vergleich ergab, dass alle Teile dieser Spur zu der DNA der Beschuldigten passen", teilten die Ermittler jetzt mit. Zudem hätten Handydaten auf die Jugendliche hingedeutet.

Wie die DNA-Spuren an die Gasflasche kommen konnten, dafür habe sie keine Erklärung, hat die 17-jährige Verdächtige ausgesagt. Bei der Anhörung vor dem Haftrichter am Mittwoch schwieg sie. Die Ermittlungen dauern an.

Mehrere Feuerwehrleute verletzt

Zu klären ist unter anderem noch, wie viel Zeit zwischen dem Aufdrehen der Flasche, dem Anzünden der Kerze und der Explosion verging. Dazu konnte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt am Mittwoch nichts sagen.

Der 19-jährige Feuerwehrmann war erst nach komplizierten Bergungsarbeiten tot im Keller des Hauses gefunden worden. Ein Kollege von ihm kam schwer verletzt ins Krankenhaus, weitere wurden verletzt. Das Wohnhaus wurde mit Drahtseilen und Stützen gesichert. (shu)