Dorsten: Spezialeinheiten stürmen zuerst die falsche Wohnung

Dorsten. Auf der Suche nach einem Tatverdächtigen haben sich SEK-Beamte in Dorsten zunächst in der Tür vertan: Sie stürmten die falsche Wohnung.

Schock für einen Vater und seine kleine Tochter in Dorsten: Spezialeinheiten von der Polizei haben sich bei einem Einsatz am Dienstagabend in der Tür vertran und zuerst die falsche Wohnung gestürmt. In der Wohnung trafen sie auf einen Vater mit einem Kleinkind. Die beiden sollen zu dem Zeitpunkt laut WDR auf dem Sofa gesessen haben, als die Beamten die Wohnung stürmten.

"Das ist leider so passiert", bestätigt Polizeisprecherin Ramona Hörst den Vorfall gegenüber dieser Redaktion. "Die Einsatzkräfte haben sich noch vor Ort entschuldigt. Am nächsten Tag waren sie noch einmal da und haben ihr Bedauern geäußert." Auch die materiellen Schäden würden übernommen. Die beiden seien glücklicherweise unverletzt.

Polizei hatte nach einem Streit einen Tatverdächtigen gesucht

Bei dem Einsatz hatte die Polizei nach ein einem Tatverdächtigen aus Dorsten gesucht. Zuvor war bei einer Schlägerei zwischen Angehörigen der Familien in der Barkenberger Allee ein 38 Jahre alter Mann leicht verletzt worden.

„Vermutlich mit einem Messer“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ermittler fanden heraus, dass ein Beteiligter möglicherweise auch über eine Schusswaffe verfügen könnte. Nachdem die Einsatzkräfte zunächst die falsche Wohnung stürmten, wurde mit Unterstützung der Spezialeinheiten die Wohnung der tatverdächtigen Beteiligten durchsucht.

Sichergestellt wurden Elektroschock-Geräte und ein Messer. Die Ermittlungen dauern an. (red/dpa)

