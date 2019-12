Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist ein Mensch gestorben. Rund 25 Menschen wurden verletzt.

Mensch stirbt bei Explosion in Mehrfamilienhaus

Blankenburg. Bei einer Explosion in Blankenburg ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Unklar ist, ob der Mann die Explosion selbst provoziert hat.

Blankenburg: Leiche nach Haus-Explosion aus Wohnung geborgen

Mindestens ein Mensch ist bei einer Explosion in Blankenburg (Harz) in Sachsen-Anhalt getötet worden, 15 Menschen wurden bei dem Vorfall und den Rettungsarbeiten verletzt. Das sagte der Bürgermeister von Blankenburg, Heiko Breithaupt, bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 78 Jahre alten Mieter. Bei einer Verletzten könnte es sich nach ersten Erkenntnissen der Ermittler um die Frau des Toten handeln. Zwei Bewohner seien mit Brandverletzungen in das Spezialkrankenhaus Bergmannstrost nach Halle geflogen worden. Zudem erlitten drei Bewohner schwere und zehn leichte Verletzungen. Vier Polizisten zogen sich beim Rettungseinsatz Rauchvergiftungen zu, die aber nur mit etwas Sauerstoff hätten behandelt werden müssen.

Die Explosion wurde nach Angaben der Polizei durch Flüssiggas ausgelöst. In der Wohnung des Mieters seien mehrere Flaschen des Stoffes gefunden worden.

Explosion in Blankenburg – Das Wichtigste in Kürze:

In einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg (Landkreis Harz) in Sachsen-Anhalt ist es zu einer Explosion gekommen

Ein 78-jähriger Hausbewohner kam ums Leben

15 Menschen wurden verletzt

Eine angrenzende Kita wurde evakuiert

Detonation in Mehrfamilienhaus: Ganzer Wohnblock evakuiert

Informationen, dass sich in der Wohnung des 78-Jährigen Weltkriegsmunition befunden haben soll, hätten sich nicht bestätigt, hieß es bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag. Die Polizei ging nicht mehr davon aus, dass noch explosionsfähiges Material in der Wohnung ist. Der Bürgermeister von Blankenburg konnte auch ausschließen, dass die Explosion durch eine Gasleitung im Haus ausgelöst wurde – das Haus sei nicht an das Gas-Netz angeschlossen.

Die Detonation hatte sich um 8.55 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg ereignet, wie die Polizei Magdeburg mitteilte.

Das Technische Hilfswerk hat am Nachmittag die beschädigten Wohnung mit Holzbalken abgestützt und mehrfach die Statik überprüft. Am Abend wurde nach Angaben des Bürgermeisters in der Wohnung zudem die Leiche des Mieters geborgen.

Die Bewohner des Wohnblocks kommen zunächst bei Bekannten und Verwandten unter. Für eine Familie wurde eine Notunterkunft bei einem Wohnungsunternehmen gesucht, wie Bürgermeister Breithaupt sagte. In einer nahe gelegenen Schule sei zudem eine Anlaufstelle für Betroffene eingerichtet worden.

Bewohner durften persönliche Gegenstände aus Wohnungen holen

Die betroffenen Wohnblocks werden vermutlich wochenlang unbewohnbar bleiben, wie der Geschäftsführer der Blankenburger Wohnungsgesellschaft, Thomas Kempf, sagte. Grund dafür seien notwendige Arbeiten an der Fernwärmeleitung, die überprüft und instandgesetzt werden müsse. Das könne mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Einige Mieter dürfen ihre Wohnungen zumindest wieder ohne Einschränkungen betreten. In zwei weitere Fünfgeschosser dürfen die Bewohner in Polizeibegleitung gehen, um persönliche Sachen zu holen. Das Haus, in dem es die Explosion gab und ein direkt angrenzender Block blieben bis auf Weiteres gesperrt, sagte Breithaupt.

Es sei geplant, für die Betroffenen der Explosion Spenden zu sammeln, kündigte der Blankenburger Bürgermeister weiter an. Die Angaben für ein entsprechendes Spendenkonto sollten im Laufe des Tages veröffentlicht werden. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) dankten den Rettungskräften für den professionellen Einsatz. „Meine Gedanken sind bei den Opfern und bei ihren Angehörigen“, so Haseloff.

Schwarz verrußt sind Balkone eines Mehrfamilienhauses nach einer Explosion. Foto: Matthias Bein / dpa

Wie der MDR weiter berichtet, hätten Personen bewusstlos auf der Straße gelegen. Mehrere Decken und Wände seien beschädigt worden, heißt es weiter. Dem MDR zufolge waren rund 160 Rettungskräfte vor Ort.

Der Bereich um den Ort der Explosion war weiträumig abgesperrt. Fotos zeigen Brandspuren an der Fassade des fünfgeschossigen Hauses.

Eine Wohnung brannte in dem Haus in Blankenburg (Harz) komplett aus. Foto: Matthias Bein / dpa

Blankenburg im Harz: Karte zeigt den Ort der Detonation

Diese Google-Maps-Karte zeigt, wo es in Blankenburg zu der Explosion gekommen ist.

Kita nach Explosion in Nachbarhaus evakuiert

Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Matthias Bein / dpa

In der Nachbarschaft des Unglücksort befinden sich eine Grundschule und eine Kita. Aus dieser seien rund 100 Kinder in anderen Einrichtungen untergebracht worden, teilte die Kita auf Anfrage mit. Keines der Kinder wurde verletzt. Nach Angaben der Stadt habe die Explosion zunächst zu keinen Schäden in der Kita geführt.

Die Stadt Blankenburg liegt im Landkreis Harz und hat rund 20.000 Einwohner. (bekö/moi/ac/dpa)