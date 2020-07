Berlin. In China könnte die Beulenpest von einem Murmeltier auf einen Menschen übertragen worden sein. Die Gesundheitsbehörde schlägt Alarm.

In der Inneren Mongolei schlagen die Gesundheitsbehörden Alarm

Die Beulenpest könnte auf den Menschen übertragen worden sein

Die Beulenpest kommt weitaus häufiger vor als die deutlich gefährlichere Lungenpest

Laut RKI ist der Erreger hoch infektiös und kann auf vielen Wegen übertragen werden

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Ausbrüche der Beulenpest gemeldet, zuletzt gab es laut Robert-Koch-Institut (RKI) 2017 in Madagaskar eine Pest-Epidemie. Nun schlägt die Gesundheitsbehörde in der autonomen chinesischen Region Innere Mongolei Alarm. In der Stadt Bayan könnte die Beulenpest von einem Murmeltier auf einen Menschen übertragen worden sein.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sollten die Menschen den Behörden in der Inneren Mongolei alle Fälle von Pest und Fieber mit unbekannter Ursache melden. Auch tote oder kranke Tiere in freier Wildbahn, insbesondere Murmeltiere, sollten die Bürger den Behörden anzeigen. Lesen Sie hier: Forscher warnen vor neuer Schweinegrippe G4.

Beulenpest wird vor allem durch Nager wie Ratten und Murmeltiere übertragen

Die Beulenpest wird durch das Bakterium Yersinia pestis verursacht. Laut RKI ist der Erreger hoch infektiös und kann auf vielen Wegen übertragen werden. Der klassische Infektionsweg für die Beulen­pest sei der Über­tragungs­weg durch Tiere wie Ratten und sonstige Nagetiere wie das Murmeltier, so das RKI.

Meist gehe der Erreger zunächst auf Flöhe über, die dann wiederum den Menschen befallen. „Aber auch eine direkte Übertragung von Tieren auf den Menschen über infizierte tierische Sekrete wurde beschrieben, z.B. nach Kontakt mit toten Wildtieren“, schreibt das RKI auf seiner Webseite.

Beulenpest verursacht unter anderem Fieber und schmerzhafte Schwellungen

Die Beulenpest kommt weitaus häufiger vor als die deutlich gefährlichere Lungenpest. Die Beulenpest macht laut RKI etwa 80 bis 95 Prozent der weltweiten Fälle aus.

Symptome beginnen oft plötzlich, Betroffene leiden häufig unter

Abgeschlagenheit,

Kopfschmerzen,

Erbrechen,

Fieber,

Schüttelfrost und

Bewusstseinsstörungen.

Lesen Sie auch: Werdende Eltern essen Murmeltier – und sterben an Beulenpest

Auch leiden viele Patienten unter schmerzhaften Schwellungen der Lymphknoten, meist in der Leistenregion, daher der Name Beulenpest. Die Krankheit kann mit Antibiotika behandelt werden. Unbehandelt liegt die Sterblichkeit bei 40 bis 60 Prozent.

In den letzten Jahrzehnten sei die Beulenpest vor allem in Madagaskar, aber unter anderem auch in China, der Demokratischen Republik Kongo, Indien und Peru beobachtet worden. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seien zwischen 2010 und 2015 insgesamt 3.248 Krankheits- und 584 Todesfälle aller Formen der Pest berichtet worden. (mbr)