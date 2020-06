Ex-Papst Benedikt XVI in Bayern: Ex-Papst besucht kranken Bruder

Berlin. Der frühere Papst Benedikt XVI ist momentan in Bayern. Er besucht seinen kranken Bruder, Georg Ratzinger. Dies teilte der Vatikan mit.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI ist in Bayern. Er besuche in Regensburg seinen kranken Bruder Georg Ratzinger, sagte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dessen Gesundheitszustand habe sich laut Bischof Georg Bätzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, zuletzt verschlechtert. (dpa/AFP)

